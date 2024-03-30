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Экономика

Возобновление производства автомобиля "Волга" планируется в Нижнем Новгороде

18 апреля 2024 16:46  [65] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Возобновление производства автомобиля "Волга" планируется в Нижнем Новгороде.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках встречи с предпринимателями "Вопросы бизнеса. Открытый диалог", в конце марта Горьковский автомобильный завод зарегистрировал соответствующий товарный знак.

"Очень ждем возобновления производства новой "Волги", - добавил губернатор.

Он также сообщил, что ГАЗ наладил импортозамещающее производство дизельных двигателей для коммерческого транспорта.

Как сообщалось ранее, сборка автомобилей "Волга" в Нижнем Новгороде начнется в середине 2024 года.

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Теги:
Автопром Производство
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