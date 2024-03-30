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Возобновление производства автомобиля "Волга" планируется в Нижнем Новгороде.
Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках встречи с предпринимателями "Вопросы бизнеса. Открытый диалог", в конце марта Горьковский автомобильный завод зарегистрировал соответствующий товарный знак.
"Очень ждем возобновления производства новой "Волги", - добавил губернатор.
Он также сообщил, что ГАЗ наладил импортозамещающее производство дизельных двигателей для коммерческого транспорта.
Как сообщалось ранее, сборка автомобилей "Волга" в Нижнем Новгороде начнется в середине 2024 года.
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