Евгений Люлин встретился с учениками 9-11 классов в рамках проекта "Разговоры о важном" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с учениками 9-11 классов в рамках проекта "Разговоры о важном".

Как сообщает пресс-служба Заксобрания, встреча прошла в лысковской средней школе №5. Главной темой стал вопрос о поиске себя в современном мире.

Евгений Люлин поделился со школьниками жизненными принципами, которые, по его мнению, позволят добиться успеха в жизни. Он рассказал о своем опыте, о важности идти до конца и не сдаваться.

"Я постарался донести им те правила, в которые сам верю и которым следую. Мы поговорили о том, что каждый должен нести ответственность за себя и своих близких. Помнить, что никто ничего для них просто так делать не будет. Они должны сами добиваться поставленных целей, а не рассчитывать на случай. Кроме того, нужно помнить, что нет нерешаемых проблем. Никто не говорит, что будет легко. Чтобы решить многие проблемы придется приложить титанические усилия, но это возможно. В моменте часто кажется, что выхода нет и это конец, но поддаваться упадническим настроениям глупо и неправильно. Нерешаемые проблемы есть у тех, кто боится что-то делать", – отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области.

Также на встрече ребята смогли задать свои вопросы Евгению Люлину. За 2 часа они обсудили большое количество проблем, не стесняясь острых тем, и спрашивали о том, что их волнует больше всего.

"Я ожидал чего угодно, кроме вопроса: "Можно ли улучшить демографию, запретив женщинам делать аборты?" Ну и кто после этого скажет, что урок "Разговоры о важном" - скучная трата времени? Напротив! Нельзя пропускать мимо ушей вопросы чувствующей все, что происходит вокруг, молодежи. А главное, отвечая, им нельзя лгать. Запретных тем у нас не было. О важном – на равных. Без нравоучений. Наряду с расспросами о любимых книгах и наставниках, как найти свое место в жизни, говорили еще и о выборе профессии, и о новой образовательной программе в школах, и об отмене ЕГЭ. Я лишь помог ребятам взглянуть на вещи с точки зрения взрослого человека, так, чтобы к истине мы пришли сообща", – заключил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин принял участие в церемонии вручения премии имени братьев Баташевых в Выксе.