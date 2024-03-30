Трассу М-12 начали готовить к туристическому сезону Общество

Фото: ГК "Автодор"

Скоростную автомагистраль М-12 "Москва - Казань" начали готовить к туристическому сезону. Об этом сообщает ГК "Автодор".

Согласно информации, к предстоящим майским праздникам и летнему сезону разработан детальный план по оптимизации работы многофункциональных зон на М-12.

До водителей, которые собрались в путешествие по трассе, вновь доведут информацию о расположении многофункциональных зон и контейнерных АЗС. Заблаговременно будет проверено рабочее состояние всех колонок, кассовых аппаратов, санузлов и торговых залов на МФЗ.



На время пиковых нагрузок планируется удвоить штат персонала, при необходимости сотрудники будут в ручном режиме координировать поток клиентов на МФЗ. Они помогут автомобилистам и дадут простые рекомендации, которые позволят избежать очередей: сначала заправиться, а после сразу отогнать машину и уже спокойно пойти отдохнуть, перекусить, отвести детей на детскую площадку или размяться на уличных тренажерах.



С момента открытия движения до Казани на М-12 функционируют 18 объектов комплексного обслуживания. Всего же на этом участке М-12 запроектировано 32 многофункциональные зоны, которые будут расположены в среднем через каждые 50 км. Работа по созданию оставшихся МФЗ продолжается: на данный момент расторгованы и находятся в разной стадии реализации еще 10 объектов.

Ранее сообщалось, что четыре туристических информационных центра откроют на участке М-12 в Нижегородской области.

Напомним, что президент России Владимир Путин дал старт движению по скоростной автомагистрали М-12 "Восток" в Нижегородской области 8 сентября 2023 года.