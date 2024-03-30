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Общество

Электричество частично отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 19 апреля

19 апреля 2024 09:16  [43] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 19 апреля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 запланировано отключение электричества в Новых Дубёнках: ул. Ботаническая, 1-13, 15; ул. Монтажная, 30-43, 45, 47; ул. Нижне-Валдайская, 25-30; ул. Покровского, 52-64 (чет.); ул. Сосновская, 1-18, 20; ул. Шуйская,1а, 2, 4;.

Кроме того, с 9:00 до 16:00 света не будет в дер. Ближнеконстантиново: ул Героя Борисова, 1-60а, 62, 62а, 64; ул. Дениса Давыдова, 1-12, 16; ул. Нагорная, 1-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Полевая, 1-9а, 11, 17, 19, 19а, 19б, 21; ул. Ларина, 15и.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 будут обесточены многоквартирные дома на ул. Германа Лопатина, 3, 3/1, 3/2, 3/3.

В Ленинском районе отключения электричества с 9:00 до 17:00 затронут микрорайон Станкозавод: ул. Архитектурную,1, 1а, 3, 5, 7, 7а и ул. Гончарова, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а.

С 10:00 до 12:00 света без света останутся дома микрорайона Комсомольская площадь: ул. Академика Баха, 4б, пр. Ленина, 28, 30, 30/1, 30/2, 30/3.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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