Образовательный проект "Лидеры предпринимательства" стартовал в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области прошло торжественное открытие инновационного образовательного молодежного проекта "Лидеры предпринимательства", ориентированного на молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет. Проект реализуется в соответствии с целями и задачами национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Цель проекта – развитие имеющихся бизнес-идей и разработка новых, а также формирование активного молодежного сообщества нижегородских представителей малого и среднего бизнеса, которые станут продолжателями делового наследия и лучших традиций нижегородского купечества. Организаторами проекта выступает КУПНО при поддержке правительства Нижегородской области.

В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, министр кадровой политики региона Екатерина Лебедева, первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Норенков.

"Программа "Лидеры предпринимательства" – хорошее дополнение к тем возможностям, которые уже созданы в регионе благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", центру "Мой бизнес". Чем шире перечень доступных для бизнеса мер поддержки, тем больше ресурсов могут привлечь предприниматели для развития своего дела. Особенно это актуально на начальных этапах развития дела. Кроме того, программа позволит завести новые полезные знакомства, влиться в бизнес-сообщество региона", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Руководители проекта – генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина и ректор КУПНО Роман Марков – рассказали, что отбор участников проекта проводился на конкурсной основе, всего было подано 3100 заявок от молодых предпринимателей, а также тех, кто хочет создать свой бизнес. После отборочных процедур из общего числа заявок отобрано 250 участников, которые приглашены на образовательную программу проекта.

"Среди участников проекта есть как действующие молодые предприниматели, так и те, кто только планирует открыть свое дело. Уверена, что образовательная программа станет отличным трамплином опережающего развития для тех, кто хочет создавать и прокачивать свой бизнес на благо региона и страны. Итогом проекта "Лидеры предпринимательства" должны стать 50 новых бизнес-проектов с возможностью получить поддержку", - рассказала Мария Самоделкина.

Обучение продлится девять недель и будет включать очные мастер-классы от бизнес-спикеров регионального и федерального уровней; домашние задания, которые помогут усовершенствовать свой бизнес-проект; реальное тестирование бизнес-идей на рынке; итоговый конкурс бизнес-проектов. Участники научатся работать с ключевыми инструментами для успешного создания и ведения своего дела.

"Важнейшая особенность проекта – возможность работы с персональными наставниками – опытными бизнесменами, которые помогут молодым предпринимателям получить от проекта максимальную пользу, поддержать, предостеречь от ошибок", - рассказал Роман Марков.

Первый тренинг в рамках образовательной программы "Лидеры предпринимательства" провел известный бизнес-тренер, спикер года (2021), автор 14 книг, финалист книжной премии "Деловая книга года", лучший эксперт по настройке отделов продаж в СНГ (2021) Владимир Якуба.