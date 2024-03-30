Доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году исполнены в размере 63 млрд рублей Экономика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году исполнены в размере 63 млрд рублей. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

"Собственных доходов мы собрали на 3 млрд рублей больше, чем за предыдущий год", – отметил Юрий Шалабаев, добавив, что расходы бюджета города составили 65 млрд рублей, из них более 40% – это инвестиционные расходы.

По словам главы города, параметры бюджета города к 2019 году увеличились почти вдвое.

"За этот период существенно сократились и расходы на обслуживание муниципального долга: в 2019 году эта цифра составляла 769 млн руб., а в прошлом году – только 33 млн рублей. Уровень долговой нагрузки снизился на 11%", – подчеркнул Юрий Шалабаев.