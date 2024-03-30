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Каждый пятый житель Нижнего Новгорода занят в малом бизнесе

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Фото: администрация Нижнего Новгорода

155 нижегородских предпринимателей получили в прошлом году субсидии на развитие бизнеса на общую сумму более 66 млн рублей. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

"С каждым годом все большее влияние на экономическую ситуацию оказывает малый бизнес. Почти треть объема произведенной в Нижнем Новгороде продукции, выполненных работ и услуг формируют малые предприятия. Они обеспечивают рабочими местами более 20% всех занятых в экономике города. Для такого крупного промышленного города как наш – это, действительно, значимые цифры. Во многом это стало результатом системной работы, которая направлена на всестороннюю поддержку предпринимательской инициативы – начиная от создания необходимой инфраструктуры, заканчивая предоставлением специалистами консультаций по различным вопросам предпринимательской деятельности", – отметил мэр.

По его словам, большое значение, особенно для начинающих предпринимателей, имеет финансовая поддержка.

"Размеры выплат в прошлом году были существенно увеличены. Например, субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием, развитием или модернизацией производства товаров выросли с 420 до 600 тысяч рублей, а размер грантов для самозанятых граждан – увеличен вдвое со 100 до 200 тысяч рублей", – подчеркнул Юрий Шалабаев.

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Теги:
МСП Предприниматели Юрий Шалабаев
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