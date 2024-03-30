Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 апреля 2024 11:04  [1] Около 60 км городских дорог отремонтировано в Нижнем Новгороде в прошедшем году
19 апреля 2024 10:40  [36] Дорогую иномарку бывшего полицейского в Нижнем Новгороде обратили в доход государства
19 апреля 2024 10:26  [64] Нижегородским предприятиям разъяснили нормы природоохранного законодательства
19 апреля 2024 10:14  [87] Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска планируют запустить в этом году
19 апреля 2024 09:45  [113] Нижегородский аэропорт составил портрет своего типичного пассажира за 2023 год
19 апреля 2024 09:16  [130] Электричество частично отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 19 апреля
18 апреля 2024 18:43  [207] Евгений Люлин встретился с учениками 9-11 классов в рамках проекта "Разговоры о важном"
18 апреля 2024 18:36  [241] Трассу М-12 начали готовить к туристическому сезону
18 апреля 2024 18:10  [386] Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Анталью станут ежедневными в майские праздники
18 апреля 2024 17:45  [245] Фонтаны Нижнего Новгорода начали готовить к запуску
Общество

Около 60 км городских дорог отремонтировано в Нижнем Новгороде в прошедшем году

19 апреля 2024 11:04  [1] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

59 км городских автомобильных дорог отремонтировано в Нижнем Новгороде в прошедшем году благодаря привлечению различных источников финансирования. В целом на ремонт проезжей части и тротуаров было направлено более 2 млрд рублей. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

"По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 21 участок. Это как крупные магистрали, так и небольшие участки дорог, требующие увеличения пропускной способности. В рамках проекта "Вам решать" приведены в порядок 30 участков дорог. Направление "Наши дороги" – самое востребованное в этом проекте, что лишний раз подтверждает значимость этого вопроса для горожан. За счет прочих источников (акцизы на нефтепродукты, дополнительно выделенные средства из областного и городского бюджетов), в общей сложности это свыше 1 млрд рублей, было отремонтировано еще 69 участков дорог на территории города", – рассказал Юрий Шалабаев.

Он также добавил, что в результате проведенной в последние годы работы доля протяженности дорог в нормативном состоянии достигла почти 83%. Целевой показатель по проекту БКД – это 85%."Мы уверенно движемся к его достижению", – резюмировал глава города.

"Объем ямочного ремонта в 2023 году составил 158 тысяч кв метров и вдвое превзошел показатель 2022 года. После окончания зимы мною было дано поручение ежедневно проводить мониторинг состояния дорог и в оперативном порядке устранять дефекты. Большую помощь в выявлении участков дорог, требующих ремонта, оказывают сами жители", – отметил мэр.

По его словам, самый масштабный на сегодняшний день проект, реализуемый на территории города за счет инфраструктурных бюджетных кредитов – это строительство метрополитена.

"Еще много работы впереди, но уже немало сделано. Если продление Сормовско-Мещерской линии находится еще на стадии проектирования и подготовки земельных участков, то на Автозаводской линии начались строительно-монтажные работы. В конце января текущего года запущен первый тоннелепроходческий комплекс с площади Сенной до площади Свободы", – уточнил глава Нижнего Новгорода.

Он также затронул тему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.

"Задачу оптимальной и безопасной организации движения транспорта и пешеходов решаем комплексно. Анализируется дорожная ситуация, проводится обустройство отдельных участков, в том числе локальные уширения проезжей части. Четвертый год мы занимаемся внедрением интеллектуальной транспортной системы. В 2023 году было модернизировано еще 20 светофорных объектов, 62 – за три года, выполнено проектирование по 46 объектам для дальнейшей модернизации. Продолжается работа над улучшением качества дорожной разметки. По итогам 2023 года доля разметки, нанесенной пластичными, более устойчивыми к внешнему воздействию материалами, составила уже 80%", – заявил Юрий Шалабаев.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Нацпроект Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph