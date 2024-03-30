Около 60 км городских дорог отремонтировано в Нижнем Новгороде в прошедшем году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

59 км городских автомобильных дорог отремонтировано в Нижнем Новгороде в прошедшем году благодаря привлечению различных источников финансирования. В целом на ремонт проезжей части и тротуаров было направлено более 2 млрд рублей. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

"По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 21 участок. Это как крупные магистрали, так и небольшие участки дорог, требующие увеличения пропускной способности. В рамках проекта "Вам решать" приведены в порядок 30 участков дорог. Направление "Наши дороги" – самое востребованное в этом проекте, что лишний раз подтверждает значимость этого вопроса для горожан. За счет прочих источников (акцизы на нефтепродукты, дополнительно выделенные средства из областного и городского бюджетов), в общей сложности это свыше 1 млрд рублей, было отремонтировано еще 69 участков дорог на территории города", – рассказал Юрий Шалабаев.

Он также добавил, что в результате проведенной в последние годы работы доля протяженности дорог в нормативном состоянии достигла почти 83%. Целевой показатель по проекту БКД – это 85%."Мы уверенно движемся к его достижению", – резюмировал глава города.

"Объем ямочного ремонта в 2023 году составил 158 тысяч кв метров и вдвое превзошел показатель 2022 года. После окончания зимы мною было дано поручение ежедневно проводить мониторинг состояния дорог и в оперативном порядке устранять дефекты. Большую помощь в выявлении участков дорог, требующих ремонта, оказывают сами жители", – отметил мэр.

По его словам, самый масштабный на сегодняшний день проект, реализуемый на территории города за счет инфраструктурных бюджетных кредитов – это строительство метрополитена.

"Еще много работы впереди, но уже немало сделано. Если продление Сормовско-Мещерской линии находится еще на стадии проектирования и подготовки земельных участков, то на Автозаводской линии начались строительно-монтажные работы. В конце января текущего года запущен первый тоннелепроходческий комплекс с площади Сенной до площади Свободы", – уточнил глава Нижнего Новгорода.

Он также затронул тему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.

"Задачу оптимальной и безопасной организации движения транспорта и пешеходов решаем комплексно. Анализируется дорожная ситуация, проводится обустройство отдельных участков, в том числе локальные уширения проезжей части. Четвертый год мы занимаемся внедрением интеллектуальной транспортной системы. В 2023 году было модернизировано еще 20 светофорных объектов, 62 – за три года, выполнено проектирование по 46 объектам для дальнейшей модернизации. Продолжается работа над улучшением качества дорожной разметки. По итогам 2023 года доля разметки, нанесенной пластичными, более устойчивыми к внешнему воздействию материалами, составила уже 80%", – заявил Юрий Шалабаев.