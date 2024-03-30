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Экономика

Объем инвестиций в основной капитал в Нижнем Новгороде вырос на 35%

19 апреля 2024 11:15  [33] Экономика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Объем инвестиций в основной капитал в Нижнем Новгороде вырос на 35%. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

"Наш город по-прежнему вносит основной вклад в развитие экономики Нижегородской области. Предприятиями Нижнего Новгорода было обеспечено более половины областного объема произведенной продукции, инвестиций, фонда оплаты труда. На территории города было сформировано более 60% прибыли всего региона", – отметил Юрий Шалабаев.

По его словам, в сравнении с другими городами-миллионниками Приволжская столица по основным показателям стабильно занимает позиции в первой пятерке. Он также отметил, что основные показатели социально-экономического развития города показывают уверенные темпы роста.

"Объем товаров, произведенных крупными и средними предприятиями города, за год увеличился на 27%, рост среднемесячной заработной платы к предыдущему году составил 17%. Рекордно низкого значения за последние 10 лет достиг уровень официально регистрируемой безработицы - это 0,3%", - резюмировал глава города.

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Теги:
Гордума Инвестиции Юрий Шалабаев
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