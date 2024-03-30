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Общество

Нижегородцы стали чаще бывать в Москве и реже читать в метро

19 апреля 2024 11:26  [4] Общество

С началом весны жители Нижегородской области стали чаще бывать в Москве. Туристический поток из региона вырос более чем на 13% по сравнению с февралем. Одним из самых популярных способов передвижения нижегородцев по столице страны становится метро – жители области вышли на третье место среди регионов по числу пассажиров в московской подземке. Такие данные получили аналитики МегаФона после анализа обезличенных данных с базовых станций в метро.

По время поездок любимым занятием для пассажиров становится мобильный интернет. Чаще всего москвичи и гости города во время поездок в метро изучают текстовые документы и электронные таблицы — на их долю пришлась почти половина "офисного" трафика. Также в топ вошли видеоконференцсервисы и приложения для совместной работы. Параллельно с этим у пассажиров вырос интерес к мобильному геймингу.

Интерес к популярным сервисам для чтения электронных книг с января по март уменьшился на 18%, тогда как мобильным геймингом пассажиры стали развлекать себя вдвое чаще. Они предпочитают многопользовательские игры в жанре экшн, королевская битва и песочница, карточные игры-стратегии, симуляторы, головоломки и онлайн-RPG.

Активнее всего интернетом пользовались пассажиры Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой и Арбатско-Покровской линий. При этом больше всего трафика собрала станция "Охотный ряд", находящаяся в самом сердце города. Самое последнее место по объему трафика занимает "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии — это самая западная и отдаленная от МКАД станция московского метро, открывшаяся только в сентябре прошлого года.

Топ-5 станций по объему трафика: "Охотный ряд", "Марксистская", "Таганская", "Каширская", Александровский сад".

Осенью прошлого года интернет в московском метро стал значительно быстрее. Инженеры МегаФона модернизировали телеком-инфраструктуру, увеличив ёмкость сети в тоннелях и на станциях. Также специалисты оператора завершили строительство сетевой инфраструктуры по всей длине БКЛ. Теперь пассажиры «второго сердца» Москвы могут свободно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 180 Мбит⁄с в тоннеле и до 450 Мбит⁄с — в вестибюлях.

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