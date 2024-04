Эн+ получил международный сертификат о верификации выбросов парниковых газов с водохранилищ ГЭС Бизнес

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, первым в России подтвердил корректность расчетов выбросов парниковых газов с водохранилищ ГЭС. Сертификация проводилась международной компанией TÜV Austria. Таким образом, Эн+ стал единственной в стране компанией, получившей международную сертификацию по гидрогенерирующим объектам.



Документ, фиксирующий максимально низкий углеродный след ГЭС, еще раз подтверждает уверенное движение компании к углеродной нейтральности согласно принятой в 2021 году стратегии Net Zero, а также позволяет Эн+ продолжить активное развитие программы «зеленых» сертификатов, самостоятельный рынок которых недавно возник в России.



Зелёные сертификаты подтверждают производство электроэнергии на генерирующих объектах, функционирующих на основе возобновляемых источников, один сертификат эквивалентен 1 кВт*ч электроэнергии и позволяет компаниям-покупателям компенсировать соответствующее количество выбросов. Эн+ стоял у истоков первых и крупнейших сделок на российском рынке зеленых сертификатов и планирует и дальше удерживать лидирующие позиции.



В 2020 году Эн+ первым из российских компаний приступил к измерению эмиссии парниковых газов от водохранилищ ГЭС, входящих в группу. При проведении исследования была использована методология Международного энергетического агентства Guidelines for Quantitative Analysis of Net GHG Emissions from Reservoir.



Замеры осуществляла команда Института физики атмосферы РАН РФ. Методологическое сопровождение исследования курировал Атле Харби, один из ведущих представителей Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), обладающий опытом проведения и обработки результатов замеров выбросов парниковых газов на нескольких десятках водохранилищ по всему миру.



Расчеты проводились на водохранилищах ангарского каскада ГЭС – Иркутской, Братской и Усть-Илимской – и их основных притоках с весны по осень, когда водоемы не были покрыты льдом. На Братском водохранилище работы проводились в течение двух лет, также были сделаны уникальные замеры скопления метана и иных парниковых газов подо льдом. Результаты показали практически полное отсутствие скопления парниковых газов в зимние месяцы.



Объем выбросов по исследуемым водохранилищам составил от 1,8 до 7 грамм СО2 на кВтЧ и оказался ниже, чем средний показатель для мировых бореальных водохранилищ по Братскому и Усть-Илимскому водохранилищам, а по Иркутскому — вдвое меньше, чем у сопоставимых водохранилищ зоны умеренного климата.



Генеральный директор Эн+ Михаил Хардиков отметил: "Результаты исследования ангарского каскада ГЭС российскими и иностранными учеными показали, что гидроэлектростанции практически безуглеродные, соответственно, они являются источником одного из самых экологически чистых видов энергии. Мы – первая и единственная российская компания, получившая международные сертификаты, которые это подтверждают. В стране имеется огромный потенциал для развития этого вида энергогенерации, что дает неоспоримые преимущества российской экономике. Компания Эн+ готова развивать гидроэнергетику, способствуя росту количества промышленных объектов с низким углеродным следом, что полностью соответствует нашей стратегии углеродной нейтральности".