Ремонтная кампания по нацпроекту началась в Вознесенском округе

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В Вознесенском округе Нижегородской области начался ремонт по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
На трассе Теньгушево-Воскресенское, которая соединяет Нижегородскую область с Республикой Мордовия, подрядчик снимает старое покрытие на участке протяженностью почти 9 км. Также ремонт будет сделан на подъездной дороге к Вознесенскому.
По словам и.о. директора ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Леонида Самухина, в Воскресенском будут отремонтированы две улицы. Здесь обновят дорожное полотно, укрепят обочину. Все работы должны завершить к концу июля.
Всего в районе в этом году приведут в порядок шесть участков дорог общей протяженностью около 26 км. Это дороги Криуша - Линейка - Ермишь, подъезд к с.Новоселки и два въезда в с.Сарминский Майдан. Стоимость работ составляет 507 млн рублей.
Ожидается, что с начала старта нацпроекта и до конца текущего года в Вознесенском округе отремонтируют 133 км дорог.
В общей сложности в настоящий момент в Нижегородской области подписано 74 государственных соглашений на ремонт 99 участков дорог общей протяженностью 421,5 км и 1 370 погонных метров покрытия искусственных сооружений на сумму более 11 млрд рублей.
Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".
Ранее сообщалось, что более 300 млн рублей направят на ремонт двух дорог в центре Нижнего Новгорода.
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