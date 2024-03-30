Ремонтная кампания по нацпроекту началась в Вознесенском округе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Вознесенском округе Нижегородской области начался ремонт по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На трассе Теньгушево-Воскресенское, которая соединяет Нижегородскую область с Республикой Мордовия, подрядчик снимает старое покрытие на участке протяженностью почти 9 км. Также ремонт будет сделан на подъездной дороге к Вознесенскому.

По словам и.о. директора ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Леонида Самухина, в Воскресенском будут отремонтированы две улицы. Здесь обновят дорожное полотно, укрепят обочину. Все работы должны завершить к концу июля.

Всего в районе в этом году приведут в порядок шесть участков дорог общей протяженностью около 26 км. Это дороги Криуша - Линейка - Ермишь, подъезд к с.Новоселки и два въезда в с.Сарминский Майдан. Стоимость работ составляет 507 млн рублей.

Ожидается, что с начала старта нацпроекта и до конца текущего года в Вознесенском округе отремонтируют 133 км дорог.

В общей сложности в настоящий момент в Нижегородской области подписано 74 государственных соглашений на ремонт 99 участков дорог общей протяженностью 421,5 км и 1 370 погонных метров покрытия искусственных сооружений на сумму более 11 млрд рублей.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что более 300 млн рублей направят на ремонт двух дорог в центре Нижнего Новгорода.