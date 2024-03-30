Виртуальный концертный зал открылся в Детской школе искусств города Бор Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Детской школе искусств им. Шаляпина на Бору открылся виртуальный концертный зал. Как сообщили в региональном Минкультуры, оборудование для зала было закуплено в рамках федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура".

"Открыли первый в этом году виртуальный концертный зал. Его появление стало отличным подарком к 65-летию Детской школы искусств имени Шаляпина в городе Бор. В 2022 году по нацпроекту "Культура" мы направили более 3 млн рублей на закупку новых музыкальных инструментов и оборудования, а в этом году открыли ВКЗ. Но много делает для учебного заведения и сама администрация района. Это заметно и очень радует", - отметила министр культуры области Наталья Суханова.

Из федерального был выделен 1 млн рублей, который направили на закупку сервера, акустической системы, микшерного пульта. Сенсорный экран для ВКЗ был приобретен ранее.

В Детской школе искусств им. Шаляпина на данный момент учится 400 детей, из них - 320 учеников музыкального отделения, в том числе по программам предпрофессиональной подготовки. Ребята учатся игре на фортепиано, струнных, духовых и народных инструментах, изучают народный фольклор и хоровое пение.

Глава местного МСУ Бора Алексей Боровский отметил, что появление этого ВКЗ – огромная заслуга всего коллектива. Реализованные инициативы дают возможность больше вложить в детей, а детям – больше узнать о традициях, культуре, зарядиться позитивом, творчеством, проявить себя на сценических площадках.

Напомним, что с 2019 года в регионе в рамках нацпроекта "Культура" открыто уже 11 виртуальных концертных зала. В 2024 году готовятся к открытию еще пять ВКЗ – в Княгинине, Лыскове, Павлове, Кулебаках и Городце.

Напомним, что нацпроект "Культура" разработан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "«Цифровая культура".