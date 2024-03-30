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Движение перекроют у Дворца спорта на Гагарина из-за хоккейных матчей 21 апреля

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Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде в воскресенье, 21 апреля, будет запрещено движение транспорта возле ледовой арены в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 23:00.

Согласно информации, в течение дня там пройдут финальные игры Открытого чемпионата и Первенства Нижнего Новгорода по хоккею с шайбой среди детских и взрослых команд.

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в городском департаменте транспорта.

В зоне ограничений также будет действовать запрет на парковку, а оставленные автомобили будут перемещаться.

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Теги:
движение Транспорт Хоккей
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