Участником нацпроекта "Производительность труда" стало нижегородское предприятие "Рост НН" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское предприятие ООО "Рост НН" начало внедрять инструменты национального проекта "Производительность труда". Как сообщает пресс-служба правительства региона, компания занимается производством стапельной оснастки для авиационной и автомобильной промышленности.

Внедрять бережливые технологии в компании будут помогать эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Инструменты нацпроекта "Производительность труда" помогают улучшить показатели предприятия вне зависимости от его от сферы деятельности. В настоящее время производственную систему внедряют 260 нижегородских предприятий. Это строительные, логистические, производственные и торговые компании. Эксперты РЦК вместе с сотрудниками компании выбирают пилотный поток, проводят анализ его работы и оптимизируют процессы.

Кроме того, эксперты РЦК готовят внутренних тернеров и проводят обучение сотрудников предприятия использованию бережливых технологий.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, компания "Рост НН" активно пользуется государственной поддержкой, направленной на развитие бизнеса. В конце прошлого года предприятие оформило и получило заем в областном Фонде развития промышленности в размере около 42 млн рублей. На эти средства компания приобрела дополнительное оборудование и нарастила производственные мощности.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в отделе импортозамещения и качества регионального Минпрома.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". В Нижегородской области реализация нацпроекта началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.