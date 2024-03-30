АПЗ стал обладателем наград Центрального комитета Профавиа Общество

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина стал обладателем наград Центрального комитета Профавиа.

АПЗ получил диплом II степени как лучшее предприятие в области охраны труда по итогам работы за 2023 год, а также диплом III степени как лучшая организация по работе в системе социального партнерства – за высокие достижения в социальном развитии коллектива.

Церемония награждения прошла 12 апреля в Москве в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Награды получал председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин.

Также звания "Лучший уполномоченный по охране труда Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности в 2023 году" удостоена инженер-технолог цеха №55, уполномоченный по охране труда Ольга Кирсанова, которая ранее стала победителем заводского и областного конкурсов. Награду ей вручил заместитель председателя Облсовпрофа Сергей Шаров в понедельник на заседании заводских предцехкомов.

Текст: Наталья Глазунова. Фото автора.