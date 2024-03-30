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Общество

АПЗ и Казанский технический университет подписали соглашение о сотрудничестве

21 апреля 2024 13:45  [42] Общество

Подписано соглашение о сотрудничестве между АО "Арзамасский приборостроительный завод" и Казанским национальным исследовательским техническим университетом имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ)

Целью визита делегации АПЗ, которую возглавил генеральный директор Андрей Капустин, в КНИТУ-КАИ стало знакомство с руководством университета и официальное оформление сотрудничества.

Ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев поприветствовал гостей университета в Казани, познакомил с историей вуза, его выдающимися выпускниками, а также достижениями современности: успехами в рамках программы "Приоритет 2030", стартом работы Передовой инженерной школы КАИ и другими.

"Мы видим будущее только в тесной связи с представителями реального сектора, в выполнении важных задач", – отметил Тимур Алибаев, переходя к теме взаимодействия с индустриальными партнерами.

В ответном слове Андрей Капустин рассказал о потенциале АПЗ и вопросах, которые сегодня наиболее остро стоят перед заводом.

"Главный ресурс, которого нам сейчас не хватает, – это кадры. На фоне мощной модернизации производства и возведения новых корпусов АПЗ остро нуждается в высококвалифицированных специалистах, причем не только гироскопистах – компания является предприятием полного цикла", - сказал гендиректор АПЗ.

Именно эта потребность простимулировала топ-менеджмент завода расширить географию своего кадрового поиска до соседних регионов, и КНИТУ-КАИ стал первым вузом за пределами Нижегородской области, с которым предприятие в своей современной истории решило заключить соглашение о сотрудничестве и договор о практической подготовке обучающихся университета.

"Вы один из сильнейших вузов в России в своей отрасли, и это, с учетом того, что Казань находится недалеко от Арзамаса, дает возможность предположить, что здесь можно будет организовать учебные процессы и наладить сотрудничество между нашими организациями", – отметил Андрей Капустин.

Он пояснил, что суть соглашения в том числе будет распространяться на проведение производственной практики КАИстов и, возможно, выявление студентов, которые бы обучались в рамках целевого набора от АПЗ.

"Мы заинтересованы в сильных выпускниках вашего вуза и ждем их у себя. Наш завод является лидером в области приборостроения в России, поэтому может предложить специалистам достойную зарплату и ощутимые меры соцподдержки, а сам Арзамас – возможности для досуга и развития культурного молодого человека", - добавил гендиректор АПЗ.

В рамках визита состоялось знакомство с научно-производственным потенциалом КНИТУ-КАИ с обсуждением перспектив в области научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработок, а также возможностей использования экспертных компетенций ученых вуза в сфере профессиональной оптимизации техпроцессов и других направлений деятельности.

Как сообщалось ранее, делегация АПЗ посетила Казанский авиационный университет.

Текст и фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ
 

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Теги:
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