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Общество

Нижегородец-участник СВО проходит отборочный этап федерального проекта "Время Героев"

19 апреля 2024 15:28  [74] Общество

Фото: времягероев.рф

Нижегородец Олег Ляляев, принимавший участие в СВО, в настоящее время проходит отборочный этап для участия в федеральном проекте "Время Героев".

В рамках программы по поручению президента России его участники пройдут подготовку для работы на руководящих должностях в органах власти и госкорпорациях.  

Олег Ляляев в августе 2022 года вступил в танковый батальон им. Минина в Нижнем Новгороде. Примечательно, что мужчину из-за возраста сначала не хотели зачислять в батальон (Олегу 58 лет), однако он убедил руководство военкомата в своей специализации.

"У меня был автосервис по грузовым автомобилям, сам занимался автоэлектрикой, любому майору 100 очков форы дам. Водитель категории Д, автоэлектрик", - рассказал Олег.

Пройдя необходимую подготовку в Мулино, нижегородец отправился в зону проведения специальной военной операции. Там он выполнял задачи по ремонту военной техники.

После возвращения домой Олег Ляляев принял решение поучаствовать в проекте "Время Героев".  

"Я планирую принять какое-нибудь предложение по поводу трудоустройства и использовать свои возможности, знания и опыт или на промышленном предприятии, или еще в какой-нибудь структуре политической жизни страны. Что предложат. Я хочу использовать свои возможности, силу, опыт и знания на благо государства", — поделился Олег Ляляев.

Все бойцы СВО, у которых не было возможности пройти тестирование, смогут сделать это в филиалах Президентской академии (сначала это будет доступно в Ростове-на-Дону, чуть позже в Москве, Симферополе и Воронеже). Во время отпуска или увольнения бойцы смогут посетить развернутые там пункты оценки и пройти этот этап. Эти пункты оценки будут работать как минимум до конца календарного года. Каждый индивидуально сможет выбрать удобные дату, время и пункт оценки.

По словам руководителя блока оценочных мероприятий программы "Время Героев" Павла Безручко, число участников проекта превзошло все ожидания.

"Мы изначально понимали, что наши военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, столкнутся с трудностями – это отсутствие устойчивой связи, других технических условий; для многих это и невозможность прибыть в дистанционные центры оценки ввиду активного участия в боевых действиях. Тем не менее число участников с передовой даже несколько превзошло ожидаемые цифры. Даже находясь в сложной ситуации, бойцы старались найти возможность пройти онлайн-тестирование в соответствии со всеми техническими требованиями, которых было немало", - рассказал Павел Безручко.

Он также поделился методикой отбора участников программы.

"Методики оценки, применяющиеся на всех кадровых конкурсах, которые проводит АНО "Россия – страна возможностей", проверены временем и прекрасно себя зарекомендовали. Поэтому аналогичные технологии оценки были использованы и при отборе на программу "Время героев". Наши тесты самые передовые и самые эффективные из тех, что существуют на данный момент. Фактор субъективности там если не полностью исключен, то сведен к абсолютному минимуму", - добавил он.

Все участники получат информацию об итогах своего участия в отборе на Программу 20 мая в личных кабинетах.

Как сообщалось ранее, единоразовая выплата нижегородским добровольцам СВО увеличена до 1 млн рублей.

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Теги:
Военные СВО
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