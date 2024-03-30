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Общество

Сергей Горин: "Уже за четыре прошедших месяца 2024 года мы видим хорошие результаты по всем векторам работы"

19 апреля 2024 16:09  [91] Общество

"Уже за четыре прошедших месяца 2024 года мы видим хорошие результаты по всем векторам работы", - отметил председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергей Горин, комментируя отчет главы города Юрия Шалабаева о работе мэрии в 2023 году.
 
По мнению Сергея Горина, город продолжает стабильно и динамично развиваться. "Строительство спортивных объектов, благоустройство общественных пространств, проведение культурно-массовых мероприятий в рамках статуса Молодежной столицы России и мероприятия в сфере образования в рамках объявленного Президентом РФ Года педагога и наставника – все это создает условия для самореализации молодых кадров", - считает он.  
 
"В 2023 году многие учреждения получили поддержку в виде Президентских грантов - Нижегородский театр комедии, Нижегородский планетарий имени Гречко, парк "Швейцария", Дом культуры имени Орджоникидзе, Детская школа искусств имени Хачатуряна. Появляются уникальные отлично оснащенные модельные библиотеки, которые становятся местами силы районов города. Стоит отметить реставрацию объектов культурного наследия – это, например, доходный дом и изба Салтыковой на Щелковском хуторе, капитальный ремонт здания ансамбля народной песни "Любава", - продолжил Сергей Горин.
 
По его словам, достижения предыдущего года послужили отличной основой для работы в этом году, посвященном семейным ценностям.

Ранее, глава города Юрий Шалабаев представил  отчет о деятельности мэрии перед депутатами городской Думы Нижнего Новгорода. Отчет депутаты приняли единогласно.

Мэр отметил, что в 2023 году состоялось более трех тысяч культурных мероприятий для жителей и гостей Нижнего Новгорода. Насыщенная событийная программа была подготовлена к 95-летию Канавинского района и 120-летию парка "Швейцария". "Особо хотелось бы выделить марафон культурных событий "Культурный район", который  в прошлом году проходил на территории Канавинского и Приокского районов. В рамках марафона состоялось более 300 мероприятий, грантовую поддержку получили 27 проектов. А в целом за 4 года проведения марафона на территории всех районов города было реализовано 118 проектов, а его участниками стали 2,5 млн. человек", – заявил мэр.

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Теги:
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