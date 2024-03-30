Зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко посетила Нижегородскую область Общество

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Екатерина Харченков посетила Нижегородскую область. В рамках рабочего визита она провела несколько встреч с руководителями нижегородских вузов, а также посетила ряд социальных объектов. Отдельное внимание было уделено развитию "Женского движения Единой России" в Нижегородской области.

"Сегодня более 150 тысяч женщин являются активными участницами "Женского движения Единой России" во всех 89 субъектах нашей страны. Они участвуют в проектах по наставничеству, помощи участникам СВО и их семьях, развитию предпринимательства, политшколе. Огромная работа во всех этих направлениях ведется и в Нижегородской области", - заявила Екатерина Харченко во время визита в Нижегородскую область.

По ее словам, все направления "Женского движения Единой России" представлены в Нижегородской области на самом высоком уровне, а практики можно масштабировать в другие регионы.

В частности, в НГЛУ им. Добролюбова Екатерина Харченко встретилась с наставницами и участницами трека "Моя наставница". В рамках проекта 20 успешных нижегородских женщин стали наставницами для лучших нижегородских студенток, они помогали своим подопечным развивать различные навыки, подготавливать и защищать проекты.

Презентацию трека представила его руководитель в регионе, депутат городской Думы Нижнего Новгорода, и.о. председателя Комитета по социальной политике и здравоохранению Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Татьяна Дружинина.

"Этот проект мы запустили, чтобы подержать молодых девушек, которые хотят развиваться и в социальном, и профессиональном планах. Здорово, что ты можешь перенять опыт людей, которые уже многого добились в своей жизни, являются экспертами в своих областях и готовы делиться своими знаниями. Но мы постарались не только сделать акцент на взаимодействии с наставницами, но и подготовили мощный обучающий блок для разностороннего развития девушек. Оглядываясь назад, могу точно сказать, что нам получить заинтересовать наших участниц, а проект получился полезным и действительно ценным", - поделилась Татьяна Дружинина.

Как рассказала Екатерина Харченко, проект "Моя наставница" стал пилотным для 19 регионов. А нижегородская модель оказалась самой масштабной, самой интересной, как с точки зрения содержания, так и тех инструментов, которые были использованы в ее реализации.

"Нижегородский опыт станет основой для методических рекомендаций другим регионам нашей страны и примером грамотной работы по подбору наставниц, реализации их проектов и их обучения. Важно помочь студенткам вузов, молодежи реализовать свою мечту, свой проект, помочь определиться с направлением жизненного пути, выбрать учебное заведение, будущую профессию, а главное – стать настоящим человеком с большой буквы. И Нижнему Новгороду это делать удается", - отметила Екатерина Харченко.

Ранее нижегородский опыт реализации проекта "Моя наставница" уже высоко оценили на всероссийском форуме "Женского движения Единой России", который прошел в Москве в феврале текущего года.