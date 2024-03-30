Глеб Никитин и Игорь Левитин провели заседание комиссии Госсовета по экологии Политика

Фото: Кирилл Мартынов ИА "Время Н"

Помощник Президента России, секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин совместно с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым провели заседание комиссии Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

В мероприятии также приняли участие помощник Президента РФ Руслан Эдельгериев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций.

В ходе заседания состоялось обсуждение подготовки обновленного национального проекта "Экология", подходов к формированию системы управления природоохранными проектами и определения механизмов их софинансирования. Игорь Левитин, открывая заседание, обозначил, что предложения должны быть сформулированы комиссией в соответствии со стратегическими задачами, закрепленными Президентом в Послании Федеральному Собранию.

"Национальный проект "Экология" - это здоровье и благополучие наших граждан. В новый национальный проект должно войти не только то, что мы с вами наработали и то, что уже хорошо выстроено. Также должны появиться мероприятия, которые поспособствуют созданию в стране "экологической экономики" – модели бережного и рационального использования имеющихся ресурсов на основе применения высоких технологий", – сказал Игорь Левитин.

Предложения Минприроды России по всем ключевым направлениям будущего нацпроекта озвучил Александр Козлов. В целом предлагается системно продолжить основные мероприятия реализуемого в настоящее время национального проекта.

"В послании Федеральному собранию президент страны озвучил целый блок природоохранных задач. Сейчас мы работаем над продлением национального проекта "Экология", который будет отражать все цели и задачи, перед нами поставленные. Безусловно, продолжим работу по ликвидации опасных объектов накопленного вреда, сокращению загрязняющих выбросов в воздух, строительство комплексов для обращения с отходами I-II классов опасности, создание инфраструктуры для сортировки и переработки твёрдых коммунальных отходов. Формируем большой водный проект, который затронет реки и озера нашей страны, в части строительства очистных сооружений и экологического оздоровления. И, конечно же, продолжим такие направления, как лесовосстановление, сохранение биоразнообразия", - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Глеб Никитин отметил, что комиссией уже подготовлен ряд дополнительных предложений по наполнению национального проекта с учетом проблематики, сложившейся в регионах страны. В частности, предложен ряд мер, направленных на получение объективной информации о загрязнении окружающей среды. Также целесообразно распространить эксперимент по квотированию выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферный воздух на все города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Не все мероприятия требуют бюджетного финансирования.

"Региональные команды совместно с территориальными органами Росприроднадзора смогут начать отрабатывать каждый из источников загрязнения и искать возможности снижения выбросов, не дожидаясь наступления бюджетных возможностей. В целом это отвечает задаче, поставленной президентом России. Можно сделать такой эксперимент необходимостью для городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха", - сказал Глеб Никитин.

В числе предложений – расширение направлений по строительству и реконструкции очистных сооружений объектов ЖКХ, создание межрегиональных селекционно-семеноводческих центров, внедрение дополнительных мер государственной поддержки и стимулирования для использования вторичных ресурсов в производстве, при дорожном строительстве. Многие дополнительные предложения были поддержаны Александром Козловым.

Также на заседании комиссии Госсовета обсудили ряд проблемных вопросов в регулировании, которые требуют системного решения для реализации национального проекта.

Наряду с обозначенными вопросами, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и помощник Президента России Руслан Эдельгериев обсудили важность подготовки к изменениям углеродного регулирования отраслей экономики страны, прежде всего, экспортоориентированных, а также законодательства.