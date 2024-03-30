В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
19 апреля 2024 17:11  [60] Глеб Никитин и Игорь Левитин провели заседание комиссии Госсовета по экологии
19 апреля 2024 16:04  [101] Молодёжную палату при Гордуме наделили правом нормотворческой инициативы
19 апреля 2024 15:33  [118] Олег Лавричев: "Депутаты оценили работу главы города в 2023 году как эффективную"
18 апреля 2024 17:25  [292] Глеб Никитин: "Уверен, что в Нижегородской области будут рождаться уникальные проекты, имеющие значение для страны"
18 апреля 2024 15:55  [225] Минюст внёс "Фонд Бориса Немцова за свободу" в перечень нежелательных НПО
18 апреля 2024 12:03  [307] Олег Тюкаев возглавил завод "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде
17 апреля 2024 18:40  [390] Глеб Никитин направил поздравительную телеграмму Башару Асаду с Днем независимости Сирии
16 апреля 2024 16:15  [428] Владимиру Путину вручили удостоверение президента РФ
15 апреля 2024 17:15  [591] Глеб Никитин принял участие в совещании с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко
15 апреля 2024 15:00  [420] Александр Куренков, Игорь Комаров и Денис Паслер 15 апреля встретились с жителями Орска
Политика

Глеб Никитин и Игорь Левитин провели заседание комиссии Госсовета по экологии

19 апреля 2024 17:11  [60] Политика

Фото: Кирилл Мартынов ИА "Время Н"

Помощник Президента России, секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин совместно с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым провели заседание комиссии Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

В мероприятии также приняли участие помощник Президента РФ Руслан Эдельгериев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций.

В ходе заседания состоялось обсуждение подготовки обновленного национального проекта "Экология", подходов к формированию системы управления природоохранными проектами и определения механизмов их софинансирования. Игорь Левитин, открывая заседание, обозначил, что предложения должны быть сформулированы комиссией в соответствии со стратегическими задачами, закрепленными Президентом в Послании Федеральному Собранию.

"Национальный проект "Экология" - это здоровье и благополучие наших граждан. В новый национальный проект должно войти не только то, что мы с вами наработали и то, что уже хорошо выстроено. Также должны появиться мероприятия, которые поспособствуют созданию в стране "экологической экономики" – модели бережного и рационального использования имеющихся ресурсов на основе применения высоких технологий", – сказал Игорь Левитин.

Предложения Минприроды России по всем ключевым направлениям будущего нацпроекта озвучил Александр Козлов. В целом предлагается системно продолжить основные мероприятия реализуемого в настоящее время национального проекта.

"В послании Федеральному собранию президент страны озвучил целый блок природоохранных задач. Сейчас мы работаем над продлением национального проекта "Экология", который будет отражать все цели и задачи, перед нами поставленные. Безусловно, продолжим работу по ликвидации опасных объектов накопленного вреда, сокращению загрязняющих выбросов в воздух, строительство комплексов для обращения с отходами I-II классов опасности, создание инфраструктуры для сортировки и переработки твёрдых коммунальных отходов. Формируем большой водный проект, который затронет реки и озера нашей страны, в части строительства очистных сооружений и экологического оздоровления. И, конечно же, продолжим такие направления, как лесовосстановление, сохранение биоразнообразия", - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Глеб Никитин отметил, что комиссией уже подготовлен ряд дополнительных предложений по наполнению национального проекта с учетом проблематики, сложившейся в регионах страны. В частности, предложен ряд мер, направленных на получение объективной информации о загрязнении окружающей среды. Также целесообразно распространить эксперимент по квотированию выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферный воздух на все города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Не все мероприятия требуют бюджетного финансирования.

"Региональные команды совместно с территориальными органами Росприроднадзора смогут начать отрабатывать каждый из источников загрязнения и искать возможности снижения выбросов, не дожидаясь наступления бюджетных возможностей. В целом это отвечает задаче, поставленной президентом России. Можно сделать такой эксперимент необходимостью для городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха", - сказал Глеб Никитин.

В числе предложений – расширение направлений по строительству и реконструкции очистных сооружений объектов ЖКХ, создание межрегиональных селекционно-семеноводческих центров, внедрение дополнительных мер государственной поддержки и стимулирования для использования вторичных ресурсов в производстве, при дорожном строительстве. Многие дополнительные предложения были поддержаны Александром Козловым.

Также на заседании комиссии Госсовета обсудили ряд проблемных вопросов в регулировании, которые требуют системного решения для реализации национального проекта.

Наряду с обозначенными вопросами, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и помощник Президента России Руслан Эдельгериев обсудили важность подготовки к изменениям углеродного регулирования отраслей экономики страны, прежде всего, экспортоориентированных, а также законодательства.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph