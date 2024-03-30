Парковку автомобилей запретят на участках улиц Белинского и Горького с 13 мая

В Нижнем Новгороде с 13 мая будет введено ограничение на остановку и стоянку транспортных средств на участках по улице Белинского – от ул. Новой до ул. Ковалихинской и по улице Максима Горького – от ул. Ковалихинской до пл. Сенной. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
В департаменте отметили, что изменения в организации движения необходимы для увеличения пропускной способности одной из самых загруженных транспортом улиц города в настоящее время – улицы Белинского. Кроме того, ограничения парковки позволят уменьшить заторы на дороге в период проведения работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей.
Специалисты дептранса рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков.
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