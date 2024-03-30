Детский "Тотальный диктант" впервые прошёл в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Дом народного единства

В Нижнем Новгороде 20 апреля состоялась юбилейная - двадцатая - акция "Тотальный диктант". Одной из площадок проведения стал Дом народного единства, где свою грамотность проверили не только взрослые, но и впервые - дети.

Автор диктанта - уральская писательница, редактор и журналист Анна Матвеева - подготовила специальный текст для младших школьников в возрасте от 7 до 10 лет. Он состоял из 13 предложений. Его будет проверять филологическая комиссия, но по отдельной системе. А голосом детского "Тотального диктанта" в Нижнем Новгороде стал весёлый клоун Авабука.

Текст детской версии, как и взрослой, был посвящён теме литературных дневников и также будет проверяться филологической комиссией.

"Мы писали диктант всей семьёй. Я испытала лёгкую ностальгию по школе. Но сейчас для меня важна не оценка, а сам процесс. Сегодня не только проверила свою грамотность и навыки письма, но и познакомилась с современным автором и хорошей литературой. Впечатляет!" - поделилась участница акции Наталья Малеева.

Руководитель Дома народного единства Роман Кошелев отметил, что "Тотальный диктант" является настоящим праздником русского языка и общей грамотности

"А самое главное — это семейный праздник. Дети писали диктант одновременно со взрослыми, после чего бурно обсуждали правила пунктуации и орфографии. А, как мы знаем, чем больше общих интересов у семьи, тем крепче она становится", - рассказал Кошелев.

Нижегородцы смогут узнать свои результаты на сайте "Тотального диктанта" уже в течение ближайшей недели.

Напомним, "Тотальный диктант" — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих проверить свои знания русского языка. Впервые организовали его студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета в 2004 году.

Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создаёт известный писатель. Участвовать в акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания и политических взглядов.