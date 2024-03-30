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Общество

Владимир Путин утвердил ряд поручений по итогам встречи с российскими учёными

20 апреля 2024 14:55  [178] Общество

Президент России Владимир Путин в феврале текущего года принимал участие в заседании Форума будущих технологий и встретился с учёными. По итогам мероприятия глава государства утвердил перечень поручений, их накануне опубликовала пресс-служба Кремля.

Как сообщает телеканал "360", Путин поручил расширить меры поддержки для разработки передовых медицинских изделий и технологий, а также платформ для диагностики, использующих искусственный интеллект.

Он обязал Кабмин довести оклады медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций. Согласно документу, регионам следует тратить средства, полученные через ОМС, в первую очередь на зарплаты медикам.

Кроме того, планируется повысить доступность занятий спортом для россиян.

Ещё одно поручение адресовано Госкорпорации "Ростех" и правительству - создать материалы нового поколения для использования в различных секторах экономики.

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Теги:
Владимир Путин Наука Правительство РФ
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