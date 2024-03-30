Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 22 апреля

Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области в течение дня 22 апреля.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в связи с этим прогнозируются неблагоприятные ситуации на дорогах.
Водителей-нижегородцев призывают снизить скорость.
Возможны ухудшение видимости, размягчение и размыв обочин, грунтовых дорог. Также повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение.
Ранее сообщалось, что сильные ветры и небольшое похолодание накроют Нижегородскую область.
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