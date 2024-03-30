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Общество

Военкор из ДНР и участник СВО встретились с юными нижегородскими спортсменами

22 апреля 2024 09:36  [31] Общество

Фото: Олег Булыгин

Военкор из ДНР с позывным "Тереза" и участник СВО из Нижнего Новгорода встретились с юными спортсменами и педагогами трех нижегородских школ олимпийского резерва: по бадминтону, ледовым видам спорта и художественной гимнастике. Встреча прошла в Доме народного единства.

Военкора из Донецка на Донбассе хорошо знают под позывным "Тереза". В недавнем прошлом она была ополченцем. Женщина с оружием в руках защищала свой дом и своих земляков.

"Еще до СВО я четко понимала, что война на Донбассе перерастет в более глобальный конфликт. У нас не было другого выбора, как взять в руки оружие и защищаться от нацистов", - поделилась воспоминаниями военкор "Тереза".

Об участии в специальной военной операции подросткам рассказал подполковник Иван Разин. Как кадровый военный он ушел на СВО в первых рядах. Был тяжело ранен. За службу награжден государственными наградами — орденом Мужества и медалью "За отвагу".

"До СВО я побывал в разных горячих точках. На спецоперации - с первого дня. Государственные награды за СВО для меня - самые значимые и дорогие. После тяжелого ранения продолжаю службу в военкомате, но мыслями я все еще там, "за лентой", - рассказал Иван Разин.

Герои встречи, их жизненный опыт и искренний разговор произвели сильное впечатление не только на юных спортсменов, но и на их наставников. Взрослые и дети задали военнослужащему и военкору множество вопросов о ситуации на освобожденных территориях, о местных жителях, службе российских военных. 

"Огромное уважение вызывают такие мужественные люди, как Иван Владимирович и военкор "Тереза". Им пришлось пройти через очень серьезные испытания. Мы благодарны им за то, что они защищают мирных жителей ДНР, ЛНР и нас тоже. Думаем о том, чем мы можем помочь бойцам и нашим соотечественникам из новых регионов", - обратилась с вопросом директор школы олимпийского резерва по бадминтону Татьяна Коменцева.

"Я живу в общежитии, мы постоянно плетем маскировочные сети для наших бойцов СВО, отправляем им. Здесь я впервые увидел женщину-воина. Я даже не могла представить, что ей и другим жителям Донбасса пришлось пережить - воевать, защищать свой дом, свою землю", - призналась 16-летняя гимнастка Любовь Данилова.

Организовал знакомство и беседу Дом народного единства.

"В рамках нашего проекта по патриотическому воспитанию "С чего начинается Родина" мы регулярно проводим для молодежи встречи с участниками и очевидцами исторических событий. Видим большой интерес к теме специальной военной операции и активный отклик – нижегородцы хотят помогать бойцам и мирным жителям новых российских регионов", - отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

За время действия проекта "С чего начинается Родина" его участниками стали уже более тысячи человек – учащиеся школ, студенты вузов, воспитанники учреждений дополнительного образования Нижегородской области.

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Теги:
Дом народного единства СВО
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