Отопительный сезон в Нижнем Новгороде планируют завершить 25 апреля Общество

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде планируется завершить 25 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

"Федеральные нормативы об установлении среднесуточной температуры воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд Нижний Новгород уже давно перешагнул. Несмотря на это, отопление тогда отключать не стали, потому что объективно на улице стояла некомфортная погода с дождями", - подчеркнул градоначальник.

Он также добавил, что дал поручение городскому Аналитическому центру и департаменту жилья и инженерной инфраструктуры изучить данные за несколько лет и предложить оптимальные сроки отключения тепла.

"В любом случае, будем смотреть по ситуации и отслеживать все погодные изменения", - резюмировал мэр.

Напомним, что отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде 28 сентября 2023 года.