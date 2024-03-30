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Общество

Финал всероссийской олимпиады школьников по математике проходит в Нижнем Новгороде

22 апреля 2024 11:04  [49] Общество

Фото: НГПУ им. Минина

В Нижнем Новгороде в 50-й, юбилейный раз стартовал заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по математике.

Как сообщает пресс-служба НГПУ им. Козьмы Минина, в финальной части мероприятия участвуют 473 школьника из 80 регионов России и команда из шести человек из Китайской Народной Республики. 

По словам губернатора Глеба Никитина, на протяжении трех лет правительство Нижегородской области поощряет ребят-победителей олимпиад и стобалльников по этим предметам специальной стипендией им. Ю.И. Неймарка, которая не уступает по размеру аналогичным выплатам в столичных регионах.

"В настоящее время команда правительства Нижегородской области ведет работу по созданию нового драйвера развития технологической экосистемы – Межвузовского ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" мирового уровня, который объединит и усилит весь накопленный научно-образовательный опыт региона, дав будущим студентам практикоориентированное образование мирового уровня совместно с ведущими отраслевыми партнерами и вузами региона", - подчеркнул Глеб Никитин.

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, отметил, что в течении всей олимпиады участников будут сопровождать специалисты и волонтеры Мининского университета.

По данным директора  ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" Валерия Черепенникова, во время олимпиады для участников организуют "День ИТ-кампуса" - пройдут встречи с представителями ИТ-компаний, а также интерактивные мероприятия от ИТ-кампуса.

Как сообщалось ранее, нижегородский школьник стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по химии.

 

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Теги:
НГПУ Олимпиада школьники
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