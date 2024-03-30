Строящийся дом загорелся из-за грозы в Кстовском районе

Строящийся дом в д. Студенец Кстовского района загорелся из-за грозового разряда.
Как рассказали в пресс-службе нижегородского МЧС, инцидент произошел в ночь на 22 апреля.
Вмешательство человека исключили дознаватели МЧС России, которые работали на месте происшествия.
Отмечается, что дом не был подключён к отоплению, электричеству, а само место строительства находилось на охраняемой территории, что исключало наличие посторонних.
В результате попадания грозового разряда сгорела кровля дома, так же обгорели внутренние помещения на общей площади 400 м кв. Жертв и пострадавших нет.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 6 единиц техники и 19 человек личного состава от пожарно-спасательных подразделений.
Ранее сообщалось, что баня сгорела в нижегородском СНТ.
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