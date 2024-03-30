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Происшествия

Строящийся дом загорелся из-за грозы в Кстовском районе

22 апреля 2024 10:39  [88] Происшествия

Строящийся дом в д. Студенец Кстовского района загорелся из-за грозового разряда.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского МЧС, инцидент произошел в ночь на 22 апреля.

Вмешательство человека исключили дознаватели МЧС России, которые работали на месте происшествия.

Отмечается, что дом не был подключён к отоплению, электричеству, а само место строительства находилось на охраняемой территории, что исключало наличие посторонних.

В результате попадания грозового разряда сгорела кровля дома, так же обгорели внутренние помещения на общей площади 400 м кв. Жертв и пострадавших нет. 

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 6 единиц техники и 19 человек личного состава от пожарно-спасательных подразделений.

Ранее сообщалось, что баня сгорела в нижегородском СНТ.

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Теги:
Кстовский район Пожар
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