Школьники из Нижнего Новгорода выиграли путевки в лагерь "Артек"

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Нижегородские школьники выиграли путевки в лагерь "Артек" в транспортной олимпиаде на тему: "Сервис на транспорте".Как сообщает МП "Нижегородское метро", олимпиада была организована Ассоциацией работодателей внеуличного транспорта для школьников от 12 до 15 лет.
Конкурс прошел в три этапа. На первом отборочном этапе участники проходили тест, по результатам которого во второй региональный этап прошли 5 команд. Все они разработали и представили свои проекты по улучшению сервиса в метро.Отмечается, что проекты ребят касались сферы сервиса, который можно применить как в метрополитене, так и на других видах транспортах. Например, участники предложили внедрить инклюзивные технологии, модернизацию и обновленный дизайн информационных табло, а также применение VR-очков и разработку чат-бота.
После защиты своих проектов, нижегородские школьники попробовали себя в роли машиниста метрополитена через тренажер-симулятор вагонов.
По признанию членов комиссии, выбор победителя был не прост. В итоге, победу присудили команде "NNTW", которая набрала максимальное количество баллов за проект "Доступная среда для маломобильных людей в метрополитене". В качестве приза за первое место победители получили путевку в летний лагерь "Артек" на профильную смену. Помимо этого, они смогут принять участие в заключительном этапе в Москве и побороться еще за один приз – целевое обучение в Российском университете транспорта в Москве.Кроме Нижнего Новгорода, олимпиада прошла в городах, где есть метрополитен: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Екатеринбурге.
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