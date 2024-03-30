"ГосМФО" выдала нижегородским компаниям более 35 млн рублей льготных займов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

За первый квартал текущего года 15 нижегородских компаний оформили льготные займы на покупку оборудования в подведомственной организации регионального Минпрома – АНО "Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области" ("ГосМФО").

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в "ГосМФО"можно получить кредит на приобретение оборудования по четырем программам льготного кредитования.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, компании имеют возможность получить от 50 тысяч до 5 млн рублей по ставке от 3 до 10% годовых. Эти средства можно направить на покупку оборудования или модернизировать уже имеющиеся.

По данным Минпрома, с начала 2024 года нижегородские предприятия получили субсидирование на эти цели на общую сумму более 35 млн рублей. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

Процентная ставка зависит от таких факторов, как наличие или отсутствие залога и поручителя, а также имеет значение место регистрации. Наиболее привлекательные условия предлагаются предпринимателям из моногородов, при условии что они входят в приоритетную категорию заемщиков.

Кроме того, льготным займом могут воспользоваться самозанятые. Для них в Нижегородской области действует специальная программа "Самозайм". По ней можно получить до 500 тысяч рублей по ставке от 4 до 10% годовых

Более подробно узнать о льготных займах можно на официальном сайте "ГосМФО". Получить льготный кредит от "ГосМФО" могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые являются участниками кластера Нижегородской области, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.

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Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом России Владимиром Путиным. На территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.