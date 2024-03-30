Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 апреля 2024 13:31  [3] Нижний Новгород будет представлен в московском парке "Зарядье"
22 апреля 2024 13:10  [62] "ГосМФО" выдала нижегородским компаниям более 35 млн рублей льготных займов
22 апреля 2024 12:52  [70] Мининский университет в Нижнем Новгороде выделил 100 мест для участников СВО
22 апреля 2024 12:38  [107] Число электробусов увеличат на маршруте Э-17 в Нижнем Новгороде
22 апреля 2024 12:24  [109] Нижегородское УФНС проведёт День открытых дверей по вопросам декларирования доходов
22 апреля 2024 12:15  [151] "Водолет" открыл бронирование на рейсы "Метеоров" из Нижнего Новгорода
22 апреля 2024 12:06  [110] Новый ФАП по нацпроекту открыли в поселке Тёша Нижегородской области
22 апреля 2024 11:54  [124] Вакцинация всех сотрудников пищеблоков детских лагерей планируется в Нижегородской области
22 апреля 2024 11:36  [147] Школьники из Нижнего Новгорода выиграли путевки в лагерь "Артек"
22 апреля 2024 11:25  [138] Улицу Красноуральскую на Автозаводе перекрыли из-за строительства водопровода до 5 мая
Общество

Нижний Новгород будет представлен в московском парке "Зарядье"

22 апреля 2024 13:31  [3] Общество

Фото: сайт парка "Зарядье"

В московском парке "Зарядье" с 24 по 28 апреля будет представлен Нижний Новгород.

Как сообщает АНО "Центр 800", мероприятие приурочено к началу нового туристического сезона и в поддержку статуса "Культурная столица года" в рамках ежегодного межрегионального фестиваля "Дни регионов".

В туристско-информационном центре "Зарядье" будут разыграны путешествия в Нижний Новгород. Кроме того, прямо из парка а можно будет отправить открытки с достопримечательностями Нижнего Новгорода, получить путеводители и стикерпаки, а также испытать свою удачу в "нижегородском бинго".

Также в "Зарядье" пройдет выставка дизайнерских этнобордов Рустама Усманова в сотрудничества с Агентством по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области. Художественный объект выполнен в форме скейтбордов, которые созданы по мотивам деревянных наличников Нижегородской области. На бордах прослеживается символический декор, как на домах в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода и в Городце.

На медиафасаде купола "Зарядье" будет показана "прямая речь" - обращение к жителям и гостям Москвы от имени Нижнего Новгорода —"Культурной столицы 2024 года".

Кроме того, купол окрасится в цвета нижегородских закатов. Внутри павильона на мультимедийных экранах разместят QR-коды, которые "отправят" посетителей на основные культурные и туристические порталы региона. Также на экранах будут показаны имиджевые ролики о регионе, программы ближайших мероприятий, таких как выставки и театральные постановки.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижний Новгород Парки Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph