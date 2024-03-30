Нижний Новгород будет представлен в московском парке "Зарядье" Общество

Фото: сайт парка "Зарядье"

В московском парке "Зарядье" с 24 по 28 апреля будет представлен Нижний Новгород.

Как сообщает АНО "Центр 800", мероприятие приурочено к началу нового туристического сезона и в поддержку статуса "Культурная столица года" в рамках ежегодного межрегионального фестиваля "Дни регионов".

В туристско-информационном центре "Зарядье" будут разыграны путешествия в Нижний Новгород. Кроме того, прямо из парка а можно будет отправить открытки с достопримечательностями Нижнего Новгорода, получить путеводители и стикерпаки, а также испытать свою удачу в "нижегородском бинго".

Также в "Зарядье" пройдет выставка дизайнерских этнобордов Рустама Усманова в сотрудничества с Агентством по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области. Художественный объект выполнен в форме скейтбордов, которые созданы по мотивам деревянных наличников Нижегородской области. На бордах прослеживается символический декор, как на домах в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода и в Городце.

На медиафасаде купола "Зарядье" будет показана "прямая речь" - обращение к жителям и гостям Москвы от имени Нижнего Новгорода —"Культурной столицы 2024 года".

Кроме того, купол окрасится в цвета нижегородских закатов. Внутри павильона на мультимедийных экранах разместят QR-коды, которые "отправят" посетителей на основные культурные и туристические порталы региона. Также на экранах будут показаны имиджевые ролики о регионе, программы ближайших мероприятий, таких как выставки и театральные постановки.