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Культура и отдых

Фотовыставка "Строкою Пушкина воспето…" откроется в Русском музее фотографии

22 апреля 2024 16:38  [64] Культура и отдых

Фото: Русский музей фотографии

Выставка "Строкою Пушкина воспето…", которая посвящена 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина откроется 23 апреля в Русском музее фотографии.

Как сообщает пресс-служба музея, в экспозиции будет представлено 40 фотографий из фонда белгородского фотохудожника Виталия Собровина.

В 1970-х годах Виталий Собровин посетил все места, связанные с именем поэта. Это Кавказ, Петербург, Москва, Тригорское, Болдино, Михайловское. 

Автор работал не один год. В фотографиях переданы очарование питерских белых ночей, строгая красота российской природы.

Как отмечают организаторы, фотографии, представленные на выставке, это не просто фотоиллюстрации к известным произведениям поэта. Они передают всю сущность произведений Пушкина: благородство и проницательность, глубину чувств и лиризм.

Выставка будет работать с 24 апреля по 19 мая. Посещение возможно по Пушкинской карте (0+).

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Теги:
Выставка Музеи Фотографии
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