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Бизнес

Немецкая компания Knauf передаст бизнес российскому менеджменту

22 апреля 2024 17:48  [95] Бизнес

Крупнейший в мире производитель строительных материалов Knauf намерена передать российские активы местному менеджменту. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заявление пресс-службы немецкой компании.

"В свете текущих событий Knauf Group решила отказаться от своего бизнеса в России после более чем 30 лет работы", — говорится в заявлении.

Отмечается, что таким образом руководство Knauf надеется сохранить рабочие места, ведь в штате компании на территории России числится более 4 тысяч сотрудников. История компании на российском рынке насчитывает более 30 лет, открыто несколько предприятий, в том числе в Дзержинске Нижегородской области.

Для совершения этой сделки Группа Knauf должна получить одобрение от российских властей.

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Теги:
бизнес Санкции Строительство
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