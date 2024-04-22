Нижегородская область получит более 10 млрд рублей бюджетных кредитов Экономика

Нижегородская область в 2024 году планирует получить более 10 млрд рублей в виде инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Об этом стало известно по итогам заседания комитета по бюджету и налогам нижегородского Заксобрания.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, средства ИБК направят на флагманские проекты региона: это строительство метрополитена, дублера проспекта Гагарина, ремонт дорог в Нижнем Новгороде, а также укрепление склона на улице Черниговской.

"Мы продолжаем удерживать лидерские позиции по объему одобренных и привлеченных инфраструктурных бюджетных кредитов. Закладываем в бюджет в апреле на 2024-2025 годы очередной и очень крупный транш по ИБК– более 10 миллиардов рублей", - подчеркнул глава региона.

Так, 2,5 млрд рублей направят на продление Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. "Горьковская" до ст. "Сенная", более 500 млн рублей на продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена от ст. "Буревестник" до ст. "Сормовская", почти 370 млн рублей – на модернизацию депо госпредприятия "Нижегородэлектротранс", 3 млрд рублей – на строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде (2, 3 очередь), более 3,2 млрд рублей на укрепление склона ул. Черниговской, 1,8 млрд рублей – на реконструкцию дорог в центре Нижнего Новгорода.

"Важно, что темпы развития Нижегородской области продолжают набирать обороты, и федеральный центр поддерживает нас по многим направлениям. Серьезное финансирование поступит на новые станции метро, дублер Гагарина, обновленные дороги в Нижнем Новгороде, реконструкцию станции "Малиновая гряда", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Начался второй квартал финансового года, происходит много значимых событий, поэтому мы вносим в корректировки в областной бюджет на 2024 год и плановый период. Правительство РФ согласовало нам новые транши инфраструктурного бюджетного кредита, поэтому мы закладываем эти средства в расходную часть главного финансового документа. Кроме того, растут и поступления собственных доходов бюджета", - пояснил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Как сообщалось ранее, расходы на социальную сферу почти на 400 млн рублей увеличат в Нижегородской области.