Глеб Никитин: "Пасха дает надежду на лучшее" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Пасхой.

"Дорогие друзья! Всех православных христиан поздравляю со Светлым Христовым Воскресением!

В основе этого праздника - глубокий смысл, связанный с милосердием, умением прощать, обновлением. Пасха дает надежду на лучшее, позволяет понять, что все сложности, встречающиеся на пути, преходящи, что жизнь не ограничивается материальными аспектами. Для верующего человека Пасха всегда будет одним из самых радостных событий в году, символизирующих победу жизни над смертью, торжество любви над злом и ненавистью. В Пасхе очень много гуманистических традиций. В это время принято помогать тем, кто столкнулся с особыми трудностями в жизни, находить для них слова поддержки, оказывать внимание", - говорится в тексте поздравления.

"Пасха – время особой общности для верующих. Люди встречались в храмах, за праздничными столами, ходили друг к другу в гости. Сохранилось много исторических, литературных, изобразительных свидетельств особого отношения к Пасхе у нашего народа. Так происходит и сегодня. Праздник дает нам возможность еще раз поблагодарить всех, кто трудится над возрождением и укреплением традиций в нашей стране, возрождением духовного богатства.

Особо хотелось бы отметить вклад Русской православной церкви в жизнь и развитие Нижегородской области. Общими усилиями восстанавливается историческая справедливость, возводятся и реконструируются храмы. Это огромный подвижнический труд!

Мне хочется пожелать всем, кто празднует Пасху, сохранить свет и добро праздника в своей душе на все последующие месяцы! Пусть никогда не покидает вас надежда, а рядом всегда будут те, кто готов бескорыстно прийти на помощь!", - сказал губернатор.