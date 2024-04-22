Незаконные объекты канализации выявлены на бывшей территории лодочной станции "Турист" Общество

Фото: министерство имущества и земельных отношений Нижегородской области

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области обратится в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру из-за незаконных канализационных объектов на территории бывшей лодочной станции "Турист" в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в нижегородском Минимущества, незаконно организованные септики бытовой канализации на берегу Волги были выявлены в ходе работ по демонтажу построек.

На текущий момент с территории вывезено более 300 лодок, демонтировано около 200 строений. Большинство из них владельцы демонтировали самостоятельно. На территории остается около 125 построек и порядка 30 лодок.

В настоящее время подрядчик министерства осуществляет демонтаж и засыпку незаконно организованных септиков бытовой канализации и водяных скважин, оставшихся от представителей лодочной станции и обустроенных без необходимых разрешений.

Подрядчиком также вывезено порядка 500 кубических метров мусора. Среди оставленного мусора попадаются промысловые сети для браконьерской ловли рыбы.

Оставленные на территории лодки будут убраны в рамках регламента работы с брошенными транспортными средствами.

Как сообщалось ранее, более 300 лодок вывезено с территории лодочной станции "Турист".