Незаконные объекты канализации выявлены на бывшей территории лодочной станции "Турист"

Фото:
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области обратится в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру из-за незаконных канализационных объектов на территории бывшей лодочной станции "Турист" в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в нижегородском Минимущества, незаконно организованные септики бытовой канализации на берегу Волги были выявлены в ходе работ по демонтажу построек.
На текущий момент с территории вывезено более 300 лодок, демонтировано около 200 строений. Большинство из них владельцы демонтировали самостоятельно. На территории остается около 125 построек и порядка 30 лодок.
В настоящее время подрядчик министерства осуществляет демонтаж и засыпку незаконно организованных септиков бытовой канализации и водяных скважин, оставшихся от представителей лодочной станции и обустроенных без необходимых разрешений.
Подрядчиком также вывезено порядка 500 кубических метров мусора. Среди оставленного мусора попадаются промысловые сети для браконьерской ловли рыбы.
Оставленные на территории лодки будут убраны в рамках регламента работы с брошенными транспортными средствами.
Как сообщалось ранее, более 300 лодок вывезено с территории лодочной станции "Турист".
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+