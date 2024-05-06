Евгений Люлин: "Отрасль информационных технологий и связи является одной из самых динамично развивающихся"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем радио.
"Поздравляю специалистов радиовещания, телевидения, связистов и айтишников с профессиональным праздником – Днем радио!
Отрасль информационных технологий и связи является одной из самых динамично развивающихся. Ваши профессиональные достижения определяют стиль и ритм жизни современного общества. От вашей эффективной и надежной работы во многом зависит благополучие государства, достойное качество жизни людей.
Благодаря вам мы имеем возможность быть на связи со всем миром, обмениваться информацией, участвовать в жизни страны.
Позвольте мне искренне пожелать вам успехов в вашем деле, а также здоровья, благополучия, всего самого доброго!", - сказал Евгений Люлин.
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