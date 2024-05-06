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Общество

Евгений Люлин: "Отрасль информационных технологий и связи является одной из самых динамично развивающихся"

07 мая 2024 09:30  [92] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем радио.

"Поздравляю специалистов радиовещания, телевидения, связистов и айтишников с профессиональным праздником – Днем радио!

Отрасль информационных технологий и связи является одной из самых динамично развивающихся. Ваши профессиональные достижения определяют стиль и ритм жизни современного общества. От вашей эффективной и надежной работы во многом зависит благополучие государства, достойное качество жизни людей.

Благодаря вам мы имеем возможность быть на связи со всем миром, обмениваться информацией, участвовать в жизни страны.

Позвольте мне искренне пожелать вам успехов в вашем деле, а также здоровья, благополучия, всего самого доброго!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Праздники Радио
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