Семь ДТП с электросамокатами зарегистрировано в Нижегородской области в 2024 году, сообщает pravda-nn.ru.
Согласно информации, в результате пострадали 7 человек, в том числе один ребенок.
Также в 2024 году на дорогах региона уже было отмечено 11 ДТП с мотоциклами. В результате данных аварий один человек погиб, а еще 6 получили травмы.
Как сообщалось ранее, восемь человек госпитализированы в Нижнем Новгороде после поездок на самокате.
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