Семь ДТП с электросамокатами зарегистрировано в Нижегородской области Происшествия

Семь ДТП с электросамокатами зарегистрировано в Нижегородской области в 2024 году, сообщает pravda-nn.ru.

Согласно информации, в результате пострадали 7 человек, в том числе один ребенок.

Также в 2024 году на дорогах региона уже было отмечено 11 ДТП с мотоциклами. В результате данных аварий один человек погиб, а еще 6 получили травмы.

Как сообщалось ранее, восемь человек госпитализированы в Нижнем Новгороде после поездок на самокате.