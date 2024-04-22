Первый межнациональный турнир по длинным нардам прошел в нижегородском Доме народного единства Общество

Фото: Дом народного единства

Межнациональный турнир "Матч дружбы. Нарды" собрал в Нижнем Новгороде представителей разных национально-культурных сообществ региона. Организаторами соревнований выступили Дом народного единства при поддержке правительства Нижегородской области, Федерации нард Нижегородской области, Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Нижнего Новгорода. В рамках турнира встретились любители игры в нарды – как начинающие, так и опытные.

Главным судьей соревнования стал победитель и призёр международных и российских турниров, президент Федерации нард Москвы Юрий Акопов.

"Это сложная аналитическая игра с привлечением математического анализа, логики и базовых разделов теории вероятности", - отметил чемпион России по нардам Юрий Акопов.

Подарком для профессиональных игроков и всех любителей игры в нарды стал мастер-класс от главного судьи, который поделился приёмами и тактиками гроссмейстера. Подключились к экспресс-обучению не только непосредственные участники, но и интернет-пользователи.

"Планируем привлечь молодежь к участию в высокоинтеллектуальных соревнованиях по нардам. Надеюсь, что межнациональный турнир станет хорошим началом для проведения в Нижегородской области встреч мастеров и любителей этого вида спорта", - рассказал президент Федерации нард Нижегородской области Сергей Гудков.

Победителями и призерами межнационального турнира стали Асланов Балаяр Алияр Оглы (1 место), Етимов Магомед Джахбархан Оглы (2 место), Ейвазов Мурат Кенан Оглы и Юсубов Илгар Али Оглы (3 место). Финалисты чемпионата Last Chance - Шахбанов Ибрагим Магомедович (1 место), Юсифзаде Якуб Аллахвердиевич (2 место).

"Межнациональные турниры – это возможность узнать друг друга, стать ближе, сплотиться. Будем и дальше развивать этот проект на базе Дома народного единства, организовывать новые соревнования", - сообщил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Отметим, что с весны 2022 года нарды как настольная игра официально включены в федеральный реестр видов спорта в России.