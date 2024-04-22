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Несколько пригородных автобусных маршрутов возобновят работу в Нижегородской области

23 апреля 2024 11:02  [89] Общество

Несколько пригородных автобусных маршрутов возобновят работу в Нижегородской области в конце апреля. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Так, с 26 апреля планируется возобновление работы сезонного пригородного автобусного маршрута № 118 "Дубки -Дзержинск". 

С 28 апреля возобновят движение сезонные маршруты № 2А, 116, 116А, 119Б, 120, 123 и 237в Городецком муниципальном округе. С этого же дня в городском округе город Арзамас восстанавливается транспортное обслуживание садоводств № 10, 15, 20 и 37. 

С 1 мая в Кстовском муниципальном округе начнут работать сезонные маршруты № 110А, 114А, 130А, 138 и 152. Расписание указанных маршрутов будет доступно на портале АСИП.

Ранее сообщалось, что новый автобус запустят от посёлка Селекционной станции до Нижнего Новгорода.

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Теги:
Общественный транспорт
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