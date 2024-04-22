Инвесторы в Нижегородской области смогут возместить затраты на инфраструктуру Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Инвесторы могут подать заявку в Минэкономразвития Нижегородской области на получение компенсации на инфраструктуру.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, "Механизм 1704", который прописан в Постановлении правительства РФ №1704, предполагает выплаты из регионального бюджета фактически понесенных инвесторами расходов на транспортную, инженерную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру, которые необходимы для реализации новых инвестиционных проектов (НИП).

По словам замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова, это самый рабочий инструмент поддержки предпринимателей, который реализуется в области с 2021 года. За это время инвесторы получили компенсации на общую сумму в 1,4 млрд рублей.

Сейчас реализуется 24 НИП в сфере сельского хозяйства, химии, легкой промышленности, пищевого и обрабатывающего производства.

Новые инвестпроекты могут реализовываться в определенных направлениях экономики, среди которых сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, логистическая деятельность, жилищное строительство и ЖКХ, строительство или реконструкции автодорог в рамках концессионных соглашений, а также дорожное хозяйство с применением механизма ГЧП.

Минимальный объем инвестиций – 50 млн рублей. Дотации могут быть выданы после того, как объект инфраструктуры будет введен в эксплуатацию.

По данным министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Дениса Исмагилова, получатели данной меры поддержки намереваются создать в регионе почти 3,5 тысячи рабочих мест, направив в инвестпроекты около 55,2 млрд рублей.

Узнать подробнее о мере поддержки и подать заявку можно в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Напомним, что Нижегородская область входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ), а по индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта занимает второе место после Москвы.



СПРАВКА.

"Механизм 1704" дает возможность направлять бюджетные инвестиции субъекта РФ, которые освобождаются в результате снижения задолженности региона перед РФ по бюджетным кредитам, на создание объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов. Объем бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры не может превышать объем налогов, уплаченных инвестором в федеральный бюджет до 2028 года включительно в соответствии с перечнем налогов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12 октября 2021 года №1740. Порядок предоставления субсидий на создание объектов инфраструктуры регулируется постановлением правительства Нижегородской области от 2 ноября 2021 г. №978.