Около 102 тысяч нижегородцев стали пользователями сервиса "Госуслуги.Дом" Общество

Более 102,3 тыс. жителей Нижегородской области уже стали пользователями приложения "Госуслуги.Дом". Об этом сообщили в региональной Госжилинспекции.

В целом по России данной платформой пользуются уже более 4 млн человек. Домовые чаты созданы более чем в 200 тыс. многоквартирных домов разных регионов страны.

В апреле, когда многие управляющие организации начали проводить общедомовые собрания собственников в онлайн-формате, популярным стал раздел голосований. Кроме того, приложение позволяет собственникам изучать отчёты по доходам и расходам управляющих организаций за прошлые годы, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в жилищную инспекцию.

По информации разработчиков, в ближайшее время в приложении появится еще одна функция - коллективная заявка, которая позволит жильцам решать вопросы сообща. Если вопрос касается всего дома, собственник сможет предложить соседям присоединиться к его заявке, чтобы не создавать еще одну. Это избавит управляющие организации от ответов на однотипные заявки и напомнит соседям, что вместе намного проще сделать дом лучше.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ ("ГИС ЖКХ"). Цифровое решение развивает АО "Оператор информационной системы" при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учёта и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует данные.

Как сообщалось ранее, эксперимент по переводу студбилетов и зачёток в "Госуслуги" стартует в России.