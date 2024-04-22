Более 20 стран участвуют в форуме по противодействию терроризма в Нижнем Новгороде Политика

Фото: Алексей Чугунов

Более 20 стран участвуют в Международном форуме в сфере противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма на Нижегородской ярмарке 24 апреля. Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На форуме присутствуют около 400 представителей финансовой разведки, научного общества, правоохранительных органов.

"При нынешней международной обстановке регионам России и муниципалитетам для достижения национальных целей в экономике нужно сотрудничать с дружественными странами БРИКС. У этих стран большой рыночный и научный потенциал. Правительство Нижегородской области уделяет большое внимание для сотрудничества с этими странами", - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что в свете теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта в Подмосковье сейчас крайне востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего курса для формирования многополярной системы межгосударственных отношений.

"Они должны быть основаны на нормах международного права и ключевых принципах устава ООН", - пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород станет местом встречи глав МИД стран БРИКС в 2024 году.