Преимущества программы долгосрочных сбережений Экономика

В России с 2024 года стартовала новая программа долгосрочных сбережений (ПДС), инициаторами которой выступило правительство РФ, а основными авторами - Минфин и Банк России.

Об особенностях и преимуществах ПДС в ходе онлайн-вебинара рассказали замдиректора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич, директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова и президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Подробнее о программе в формате вопрос/ответ:

Как стать участником программы долгосрочных сбережений?

Программой могут воспользоваться граждане любого возраста с момента наступления совершеннолетия. Предусмотрены различные стимулирующие меры для участников программы, в том числе дополнительное софинансирование со стороны государства до 36 тыс. рублей в год. Кроме того, участники смогут оформить ежегодный налоговый вычет на уплаченные взносы до 400 тысяч рублей в год. Операторами выступают негосударственные пенсионные фонды. Список организаций, которые подключились к программе, размещён на сайте сайте Ассоциации негосударственных пенсионных фондов.

Каковы гарантии безопасности внесенных на счет средств?

Внесенные на счет средства будут застрахованы на 2,8 млн рублей. В случае отзыва лицензии у негосударственного пенсионного фонда или его банкротства обязательства перед участниками будет осуществлять государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Когда средства можно будет забрать?

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Собственные средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода их возможно получить только в случае наступления особых жизненных ситуаций — оплата дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца.

Обычно молодые люди не интересуются пенсией. В каком возрасте можно присоединяться к ПДС? Если мне 54 года, есть ли смысл присоединяться к программе?

ПДС – это универсальный инструмент сбережений для всех граждан, который позволит сформировать капитал на любые цели, а не только на дополнительный доход к пенсии. В ПДС можно вступить в любом возрасте, начиная с 18 лет. При этом договор можно заключить в пользу детей или других граждан, что важно для людей старшего поколения.

В общем случае право на выплату по ПДС возникает по истечении срока действия договора — 15 лет, либо при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Если мужчина открыл счет ПДС в 53 года, назначить выплату он сможет через 7 лет.

Люди предпенсионного возраста будут иметь право открыть счет, получить софинансирование и назначить выплату уже через три года без потери дохода, но налоговые вычеты им в этом случае придется вернуть. В Налоговом кодексе прописан минимальный срок действия договора по ПДС для получения вычетов — 5 лет.

Как будут наследоваться накопления? Не получится ли так, что человек копит, а деньги остаются в негосударственном пенсионном фонде?

Средства граждан по ПДС наследуются в полном объеме за вычетом выплаченных средств (за исключением случая, если участнику программы назначена пожизненная периодическая выплата).

Если при среднемесячном доходе до 80 тысяч рублей внести в ПДС больше 36 тысяч рублей в год – софинансирование со стороны государства все равно будет 36 тысяч рублей? И почему управление средствами осуществляется именно негосударственными пенсионными фондами?

Суть вложений более 36 тысяч рублей в том, что вы претендуете не только на софинансирование от государства, которое ограничено 36 тысячами рублей, но и получаете налоговые вычеты на взносы.

Почему негосударственные пенсионные фонды?

Негосударственные пенсионные фонды умеют управлять инвестициями на долгом горизонте, обеспечивая надежный контроль и доходность. Поскольку ПДС — это долгосрочный продукт, то логично было предоставить возможность управлять программой тем организациям, кто в силу регуляторных требований умеет управлять такого рода портфелями. По закону негосударственные пенсионные фонды должны инвестировать средства своих клиентов только в финансовые инструменты, обладающие наилучшим соотношением между ожидаемой доходностью и рисками. В случае нарушения этого требования Банк России обязывает негосударственный пенсионный фонд возместить клиентам понесенные потери.

Период выплаты нужно выбрать на этапе заключения договора при вступлении в ПДС или когда наступит возможность воспользоваться выплатой?

Гражданин может выбрать период выплаты, когда у него наступает основание — либо достижение определенного возраста (55 лет для женщин и 60 для мужчин), либо когда заканчивается срок действия договора (15 лет). По закону это может быть пожизненная выплата, периодическая выплата на срок от 10 лет либо иная выплата, предусмотренная договором.

Вложенные личные средства до наступления основания для выплаты можно забрать в любое время в размере, определяемом договором (в том числе с учетом возможных пеней). Средства пенсионных накоплений, переведенные в ПДС, а также средства софинансирования государства и инвестиционный доход на указанные средства досрочно забрать не получится.

Чем руководствоваться при выборе негосударственного пенсионного фонда?

Все негосударственные пенсионные фонды работают в рамках одинаковых требований, установленных законом и регуляторных требований, установленных Банком России. Никаких преференций у конкретного негосударственного пенсионного фонда перед другими негосударственными пенсионными фондами нет. Сам клиент выбирает негосударственный пенсионный фонд, с которым ему заключить договор. Каждый гражданин имеет возможность сравнить условия договоров, это легко сделать, зайдя на сайт каждого негосударственного пенсионного фонда.

Имеет ли смысл выдерживать лаг в 5 лет для сохранения инвестиционной доходности перед переходом в ПДС? Какой алгоритм для перехода в ПДС, если средства пенсионных накоплений управляются Социальным фондом России?

Перевод средств пенсионных накоплений осуществляется в ПДС негосударственного пенсионного фонда, являющего страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, на следующий год после подачи заявления без потери инвестиционного дохода.

При переводе средств пенсионных накоплений из одного негосударственного пенсионного фонда в другой или из Социального фонда России в негосударственный пенсионный фонд необходимо учитывать, что можно подать одно из двух заявлений — заявление о переходе или заявление о досрочном переходе. Если вы выберете заявление о досрочном переходе, то перевод средств пенсионных накоплений будет осуществлен на следующий год, но вы можете потерять часть инвестиционного дохода. При подаче заявления о переходе перевод средств пенсионных накоплений будет осуществлен через 5 лет после подачи такого заявления, но весь накопленный инвестиционный доход сохранится. В этом случае надо более внимательно подходить к такому решению.

Если пенсионные накопления находятся в Социальном фонде России, а вы хотите перевести их в ПДС, то сначала необходимо перевести пенсионные накопления в выбранный негосударственный пенсионный фонд, а только потом в рамках этого негосударственного пенсионного фонда внести их как единовременный взнос в ПДС.

Будет ли положено софинансирование от государства, если зарплаты нет, есть только пенсия?

Размер софинансирования будет определяться исходя из размера уплаченных взносов и среднемесячного дохода гражданина. Так, при среднемесячном доходе до 80 тысяч рублей или при его отсутствии размер софинансирования будет равен уплаченным взносам гражданина.

По поводу срока выплаты. Есть вариативность на стадии заключения договора, можно ли заключить договор, в результате которого через 15 лет я получу все средства вместе с софинансированием от государства или только свои?

Договором по ПДС может предусматриваться единовременная выплата всех сформированных средств, включая софинансирование от государства, а также переведенные средства пенсионных накоплений, но только в случае истечения срока действия договора не менее 15 лет.