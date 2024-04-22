Почти 100 пар заключат брак в Нижнем Новгороде 24.04.2024 Общество

В Нижегородской области в "зеркальную дату" 24 апреля 2024 года заключат брак 143 пары, сообщает pravda-nn.ru.

Как отметили в ГУ ЗАГС по региону, 105 пар в этот день поженятся в Нижнем Новгороде.

Руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова сообщила, что немало молодоженов придают значение красивой дате, которая будет стоять в свидетельстве о заключении брака.

Как сообщалось ранее, почти 5,5 тысяч детей родилось в Нижегородской области с начала года.

Ранее сообщалось, что почти 20 тысяч нижегородских пар вступили в брак в 2023 году.