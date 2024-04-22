Почти 100 пар заключат брак в Нижнем Новгороде 24.04.2024

В Нижегородской области в "зеркальную дату" 24 апреля 2024 года заключат брак 143 пары, сообщает pravda-nn.ru.
Как отметили в ГУ ЗАГС по региону, 105 пар в этот день поженятся в Нижнем Новгороде.
Руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова сообщила, что немало молодоженов придают значение красивой дате, которая будет стоять в свидетельстве о заключении брака.
Как сообщалось ранее, почти 5,5 тысяч детей родилось в Нижегородской области с начала года.
Ранее сообщалось, что почти 20 тысяч нижегородских пар вступили в брак в 2023 году.
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