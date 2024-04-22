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Общество

Около 25 тысяч нижегородцев приняли участие в федеральном проекте "Профессионалитет"

24 апреля 2024 13:38  [34] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Единый день открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет" прошел в Нижегородской области.

Как сообщает министерство образования и науки региона, в тематических мероприятиях во всех учебных заведениях среднего профессионального образования приняли участие более 25 тысяч жителей Нижегородской области. В их числе - 14,5 тысяч учеников 8 – 11-х классов.

Во время профильных мероприятий студенты колледжей рассказывали гостям проекта об учебном заведении, о специальностях, которым там обучают, о качестве образования, а также о том, какие возможности есть у студентов. Школьникам организовали профессиональные пробы.

Кроме того, ученики выполнили практические задания под руководством педагогов и мастеров федерального проекта "Профессионалитет". Например, в Дзержинском химическом техникуме им. Красной Армии старшеклассники посетили профессиональные пробы по направлениям: "Химия", "Технология химии", "Монтаж и наладка промышленного оборудования"и "Слесарь КИПиА". 

По данным регионального Минобрнауки, в 2024-25 учебном году в области будут действовать десять кластеров "Профессионалитета", четыре из которых откроют свои двери впервые. В Нижегородской области к проекту подключено более 40 образовательных организаций. Осенью в них начнут обучаться около 3,5 тысячи первокурсников. Молодые нижегородцы смогут освоить 42 образовательные программы, от сварочного производства и агрономии до дошкольного образования и физической культуры. 

В министерстве образования и науки Нижегородской области уточнили, что прием документов в образовательные организации, которые вошли в федеральный проект "Профессионалитет", начнется не позднее 20 июня и завершится 15 августа или 10 августа (при наличии вступительных испытаний).  

Как сообщалось ранее, семь отраслевых кластеров создадут в Нижегородской области.

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