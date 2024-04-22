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Общество

Нижегородский сводный отряд "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты" посетил с гуманитарной миссией ДНР

24 апреля 2024 13:19  [79] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Нижегородский сводный отряд "Молодой Гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты" вновь посетил Донецкую народную республику в рамках гуманитарной миссии. В частности, активисты передали гуманитарную помощь в больницу в Донецке, в которой проходят лечение, в том числе и раненые бойцы СВО. 

"Участие в гуманитарной миссии, поддержка российских военнослужащих и жителей новых регионов стали неотъемлемой частью нашей жизни. Наша задача –  обеспечивать крепкий и надежный тыл, оказывать всю необходимую помощь. В этот раз мы привезли в больницу медикаменты, одежду и обувь, бытовые принадлежности и другие необходимые вещи. Также к нам поступил запрос на волонтерскую помощь в лечебном учреждении и в оформлении документов. Наши ребята из  Нижнего Новгорода  будут помогать здесь на протяжении двух недель, затем их сменят новые участники гуманитарной миссии", - пояснил руководитель Нижегородского регионального отделения МГЕР Роман Зыков.

В Дом ребенка в Макеевке волонтеры привезли гуманитарную помощь, собранную региональным советом сторонников "Единой России". Активное участие в сборе приняли нижегородские молодежные организации. Они передали памперсы, пеленки, средства личной гигиены, бытовую химию, игрушки и сладости. 

Помимо этого, молодогвардейцы помогли с доставкой оборудования и методических пособий для работы педагогов образовательных учреждений Харцызска и Иловайска в рамках проекта «Ресурсы семьи – основа устойчивости сообществ 2.0. Комплексная программа поддержки семей в трудной жизненной ситуации». 

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался на территориях новых регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.

На базе общественных приемных "Единой России" и Штаба общественной поддержки продолжается сбор гуманитарной помощи.

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Теги:
ДНР Единая Россия Молодая Гвардия
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