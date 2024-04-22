Глеб Никитин: "От действий сотрудников скорой помощи зависят человеческие жизни" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем работника скорой помощи.

"Уважаемые сотрудники скорой медицинской помощи! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выбрали для себя одну из самых сложных и ответственных профессий, в которой от вас и ваших коллег зависит главное – человеческие жизни. Вы приходите на помощь в любое время дня и ночи, в дождь и снег, в будни и праздники. Вы общаетесь с теми, кто столкнулся с бедой, их близкими, соприкасаетесь с уровнем эмоций просто невероятного накала. При этом вы не просто оказываете медицинскую помощь и госпитализируете пациентов, но и проявляете человеческое участие: убеждаете, успокаиваете, подбадриваете. Почти каждый день вам приходится за считанные минуты принимать решения, которые напрямую влияют на судьбы людей. Это не просто работа, а настоящее призвание и большая ответственность!", - говорится в тексте поздравления.

"Огромное значение в вашей работе имеет техническое оснащение службы. За последние годы благодаря национальному проекту "Здравоохранение", решениям руководства страны и региональным инициативам удалось серьезно обновить парк скорой помощи. В регионе эффективно работает санитарная авиация. Многое еще предстоит сделать, но главной составляющей системы скорой медицинской помощи всегда будете именно вы, ваш профессионализм и человеческие качества.

В профессиональный праздник хочу сказать огромное спасибо всем, кто трудится на «скорой». Желаю вам никогда не терять веры в себя и свои силы! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!", - сказал Глеб Никитин.