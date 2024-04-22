Сотрудники регионального Минлесхоза собрали около 10 тысяч кладок шелкопряда в Балахне Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сотрудники нижегородского министерства лесного хозяйства механическим способом собрали кладки яиц непарного шелкопряда на территории Балахнинского муниципального района.

Как сообщили в ведомстве, всего было собрано около 10 тысяч кладок.

Непарный шелкопряд способен повредить до 300 видов растений. В сезон размножения он сильно объедает деревья. Среди множества способов борьбы с вредителем механический сбор яйцекладок является самым безопасным и эффективным способом.

По данным регионального Минлесхоза, в прошлом году на территории Лукинского участкового лесничества на площади 351,2 га выявили очаг непарного шелкопряда. Чтобы избежать вреда, который несет вредитель, было решено провести акцию по уничтожению или подавлению численности вредных организмов.

В ведомстве отмечаю, что собирать кладки яиц можно любым подручным инструментом, которым можно соскоблить или удалить кладки с того места, где они были обнаружены. Собранных вредителей помещают в ёмкость, затем уничтожают.

Фитосанитарное состояние нижегородских лесов вместе с лесничими контролируют специалисты регионального филиала Российского центра защиты леса. Региональный Минлесхоз просит граждан, которые обнаружили в лесу гусениц или кладки яиц непарного шелкопряда, сообщить об этом в "Центр защиты леса Нижегородской области" и в местное лесничество.

Ранее сообщалось, что работы по лесовосстановлению проведены на площади 3,78 тыс. гектаров в Нижегородской области осенью 2023 года.