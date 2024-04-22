В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 апреля 2024 15:11  [47] Сотрудники регионального Минлесхоза собрали около 10 тысяч кладок шелкопряда в Балахне
24 апреля 2024 14:32  [95] Более 7 500 человек стали участниками акций проекта "800 добрых дел"
24 апреля 2024 14:04  [102] Движение у Дворца спорта на Гагарина закроют из-за концерта 25 апреля
24 апреля 2024 13:38  [106] Около 25 тысяч нижегородцев приняли участие в федеральном проекте "Профессионалитет"
24 апреля 2024 13:19  [119] Нижегородский сводный отряд "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты" посетил с гуманитарной миссией ДНР
24 апреля 2024 12:52  [109] Стратсессия АСИ по социальным проектам ПФО прошла в Нижнем Новгороде
24 апреля 2024 12:34  [156] Продажи билетов на "Валдай" на август до Юрино начались в Нижнем Новгороде
24 апреля 2024 12:10  [165] Более 11 тысяч пациентов "Поездов здоровья" в этом году получили направления на допобследования
24 апреля 2024 12:02  [160] Почти 105 пар заключат брак в Нижнем Новгороде 24.04.2024
24 апреля 2024 11:29  [184] Готовность дороги у ЖК "Новая Кузнечиха" в Советском районе оценивается в 80%
Общество

Сотрудники регионального Минлесхоза собрали около 10 тысяч кладок шелкопряда в Балахне

24 апреля 2024 15:11  [47] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сотрудники нижегородского министерства лесного хозяйства механическим способом собрали кладки яиц непарного шелкопряда на территории Балахнинского муниципального района.

Как сообщили в ведомстве, всего было собрано около 10 тысяч кладок.

Непарный шелкопряд способен повредить до 300 видов растений. В сезон размножения он сильно объедает деревья. Среди множества способов борьбы с вредителем механический сбор яйцекладок является самым безопасным и эффективным способом.

По данным регионального Минлесхоза, в прошлом году на территории Лукинского участкового лесничества на площади 351,2 га выявили очаг непарного шелкопряда. Чтобы избежать вреда, который несет вредитель, было решено провести акцию по уничтожению или подавлению численности вредных организмов.

В ведомстве отмечаю, что собирать кладки яиц можно любым подручным инструментом, которым можно соскоблить или удалить кладки с того места, где они были обнаружены. Собранных вредителей помещают в ёмкость, затем уничтожают.

Фитосанитарное состояние нижегородских лесов вместе с лесничими контролируют специалисты регионального филиала Российского центра защиты леса. Региональный Минлесхоз просит граждан, которые обнаружили в лесу гусениц или кладки яиц непарного шелкопряда, сообщить об этом в "Центр защиты леса Нижегородской области" и в местное лесничество.

Ранее сообщалось, что работы по лесовосстановлению проведены на площади 3,78 тыс. гектаров в Нижегородской области осенью 2023 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лесное хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph